İBB'de israfın kanıtı

Mezarlıklar Daire Başkanlığı’nda şehirlerarasında görevli olan şoförlerin, amirlerin bilgisi doğrultusunda araçlarla mezarların yanı sıra çay, yağ gibi birçok malzemeyi taşıdığı ve bu taşımaların birçok kez tekrarlandığı iddia edildi. Belediyeye ait cenaze araçlarının polis ya da jandarma tarafından çevrilmemesi, bu türden bir taşımacılığa olanak sağlıyor.







BirGün'de yer alan habere göre, cenaze araçlarında taşınan malzemelerin yanı sıra, İBB’ye ait bazı araçların amirler tarafından özel olarak kullanıldığı da iddialar arasında. İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı’nda bir amirin, kurumda kiralık olan ve mezarlıkların kazı-gömü işlemlerinde kullanılan 34 SR 7553 plakalı aracın yanında bulunan İBB’ye ait amblemleri sökerek söz konusu aracı hususi ihtiyaçları doğrultusunda kullandığı öne sürüldü.













KENDİNE GÖREV YAZDI, MESAİ VE HARCIRAH ALDI FAKAT GİTMEDİ





Mezarlıklar Müdürlüğü’nde kendisine görev yazıp göreve gitmeyen, İBB’den mesai ve harcırah ücreti alanlar da var. Örneğin; baş şoförlerden H.E.A, diğer şoför A.Ç ile beraber Artvin’e şehirlerarası cenaze nakil görevi yazdı. H.E.A göreve gitmedi. Fakat A.Ç. ve R.K.’nın görevlendirildiği belgelerde mevcut. H.E.A, yetkisi olmadığı halde hem kendine görev yazıp hem de yazdığı göreve gitmeyerek belediyeden fazladan 617 lira mesai ücreti ve harcırah tahsis etti.





Benzer bir örnek Ağustos 2015’te yaşandı. Araç işletme şefi Ş.G., yeğeni şoför A.G. ile beraber şoför olarak görev emri numarası 152080 olan 34 ZC 4390 plakalı nakil aracıyla memleketi Tokat’a cenaze olmadan görev yazdırdı.





Görev yazdırmanın yanı sıra, cenaze dışında malzeme taşımanın bir diğer örneği de geçen yıl nisan ayında yaşandı. Baş şoför yardımcısı H.A. Tokat iline götürülmek üzere şoförler İ.Ç. ve Ö.B.’ye görev yazdı. Şoförlere, daire amiri ve Topkapı şeflik binasında bulunan malzemeleri de beraberlerinde götürmeleri için talimat verildi. Araç, 1. Bölge Müdür Yardımcılığı’nda daire amiri olan İ.Ş. nezaretinde 17.00’de Topkapı şefliğine gönderildi. Tabutların yanına İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait malzemeler kondu ve araç Ş.’nin memleketi Tokat’ın Erbaa ilçesine gönderildi. Şöför hem daire amirini hem eşini hem de malzemeleri memleketine götürdü. Malzemelerin akıbeti ise bilinmiyor.













DURUMU ANLATANLAR SÜRÜLDÜ





Önceden Alibeyköy’de şehirlerarası görevde çalışan İ.Ç. durumu müdürlüğe anlattığı için şehirlerarasındaki görevinden alınarak farklı yere sürüldü.H.A., bunun dışında Yalova’da ailesini ziyaret etmek için kendine görev yazdı.





Ancak H.A.’nın bulunduğu görev ve konum itibariyle şoför olarak görev alma yetkisi yok. Kaldı ki araç 4 cenaze alabilirken, H.A. iki araç görevlendirerek bir aracı kendisi ve ailesinin ziyareti için kullandı.