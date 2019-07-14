İBB'de AKP'liler görevlerinden ayrılsalar da şirketleri bırakmıyor...

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilmesinin ardından belediyedeki görevlerinden istifa ettiğini açıklayan ancak belediye şirketlerindeki görevlerine devam eden isimler tartışma yarattı. İBB Başkanı İmamoğlu bu kişilerin 60 milyar liralık İBB bütçesinin yaklaşık 40 milyarlık bölümünü yönettiğini belirterek "Hakları olmayan maaşları aldıkları gibi şirketleri nasıl yönettiklerine dair bilgi sahibi değiliz" dedi.





Cumhuriyet'in haberine göre, İmamoğlu'nun dikkat çektiği isimlerin başında İBB Genel Sekreterliği'nden istifa eden Hayri Baraçlı ve ekibi geliyor. Baraçlı'nın danışmanları da belediye şirketlerinin yönetiminde yer alıyor. İBB Meclisi 1. Başkanvekili ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kayınbiraderi Hasan Gülbaran'ın damadı Göksel Gümüşdağ da SPOR A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapıyor.





İmamoğlu'nun göreve başlaması ile birlikte İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve ekibi "İBB Genel Sekreterliği'ne bağlı yöneticiler olarak demokrasiye olan inancımız, misyonumuza, kendimize ve İstanbul'a olan saygımız nedeniyle yeni yönetimin kendi ekibiyle çalışmasının önünü açmak için büyük bir gayretle yürüttüğümüz görevlerimizi kendi isteğimizle bırakıyoruz" açıklamasını yaparak istifa etti.





Ancak hemen hemen hepsi hala belediye şirketlerinin ya yönetim kurulu başkanlığını yapıyor ya da yönetiminde yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi de olan Baraçlı belediye şirketi İGDAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yapıyordu. İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa eden ancak hala belediye şirketleri yönetiminde olan isimler ise şöyle:





- Muzaffer Hacımustafaoğlu: İstanbul Otobüs A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı





- Mevlüt Bulut: İstanbul Asfalt Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı





- Süleyman Karalı: İstaç İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı





- Nihat Macit: KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı





- Çağatay Kalkancı: Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı





- Eyyüp Karahan: Metro İstanbul AŞ ve İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlıkları





- Adil Karaismailoğlu: İstanbul İmar İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı





YARDIMCILAR DA YÖNETİCİ





İBB Hukuk Müşavirliği'nden istifa eden Ali Karaaslan da İstanbul Enerji San. ve Ticaret AŞ. Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapıyor. Genel Sekreter yardımcıları dışında dikkat çeken bir başka ayrıntı ise İBB Genel Sekreterlik Danışmanlığı görevi sonlanan bazı isimlerin de belediye şirketlerinde yer alması. Zekeriya Polat ekibinin istifa etmesiyle danışmanlık görevinin son bulmasına karşın İGDAŞ Yönetim Kurulu'nda yer alıyor. Aynı şekilde Mahmut Raif Çataklı'nın da Otobüs A.Ş.'nin yönetiminde olduğu öğrenildi.





TOPLAM 30 ŞİRKET





İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait ulaşım, inşaat, çevre-enerji, hizmet ve bilgi teknolojileri alanı olmak üzere 5 ana sektörde toplam 30 şirket bulunuyor. İBB bütçesinde ciddi bir paya sahip şirketlerde binlerce personel görev yapıyor.