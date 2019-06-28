İBB yönetiminde istifalar başladı

Mazbatasını ikinci kez alan ve göreve bugün başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,'nun ardından belediyenin yönetimindeki isimler istifa etti.





İBB'nin mevcut Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, 7 yardımcısı ve hukuk müşaviri ile birlikte istifa ettiğini duyurdu.





Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, genel sekreter yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan ortak bir açıklama yaparak kendi istekleri ile görevlerini bıraktıklarını duyurdular.



