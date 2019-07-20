İBB ve Ankara Büyükşehir, Düzce'nin yardımına koştu

Düzce’de kuvvetli sağanak nedeniyle meydana gelen selde 23 köy yolu ulaşıma kapanırken, yaklaşık 4 bin kişi yaşanan felaketten etkilendi. Felaketin ardından belediye ekiplerine talimat veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, afet bölgesine gönderilmek üzere 2 kamyon gıda malzemesi, 2temiz su tankeri, 3 kullanım suyu tankeri hazırlattı.





Konuya ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Başkanımız Mansur Yavaş’ın talimatıyla Düzceli afetzedeler için yola çıkan yardım konvoyu; iki kamyon gıda malzemesi, iki temiz su tankeri, üç kullanım suyu tankeri, bir yıkayıcı tanker ile itfaiye ekiplerimiz Akçakoca’daki afet bölgesine ulaşmıştır” bilgisi verildi. Öte yandan, sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş “Düzce Akçakoca’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine baş sağlığı diliyor, kaybolan vatandaşlarımızın sağ salim bulunmasını temenni ediyorum. Mağdur ailelerimizi, Akçakoca’da bulunan belediye tesislerimizde konuk etmeye ve her türlü yardıma hazırız” diyerek ABB’nin Akçakoca’daki tesislerinin de afetzedelerin yardımına açık olduğunu bildirdi.





İmamoğlu: “Son ana dek yanınızdayız”





İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla, Düzce’de 17 Temmuz’da meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle bölgeye arama kurtarma ekibi gönderdi.





Yardım faaliyetleri ile yakından ilgilenen İBB Başkanı Ekrem İmamağlu, sel felaketi sebebiyle mağdur olan tüm Düzcelilere geçmiş olsun dileklerini iletip, hayatını kaybeden yurttaşlara Allah’tan rahmet diledi. İBB arama, kurtarma ve yardım ekiplerinin son ana kadar bölgede çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden İmamoğlu, “Bu zor günlerde Düzce’nin yanındayız” dedi.





Düzce’de çalışmalarını yürüten İBB Yardım Ekibi; İtfaiye, Yol Bakım, Destek Hizmetleri ve Hamidiye A.Ş. ve Su Altı Arama Kurtarma Ekibinden oluşuyor. Sabah saatlerinde bölgeye ulaşan İBB ekibi, Akçakoca’da arama kurtarma çalışmalarına başladı. İBB’nin yardım konvoyu şu araçlardan oluştu; 5 adet iş makinesi (dozer, ekskavatör ), 1 adet su altı arama kurtarma aracı, 1 adet 7 tonluk su ikmal aracı, 6 adet 16 tonluk içme suyu tankeri, 1 adet mobil büfe, 10 adet TIR, kamyonet.





(Cumhuriyet)



