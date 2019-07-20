Samanyolu Haber /Gündem / İBB ve Ankara Büyükşehir, Düzce'nin yardımına koştu /20 Temmuz 2019 21:10

İBB ve Ankara Büyükşehir, Düzce'nin yardımına koştu

Düzce’de yaşanan sel felaketinin ardından harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, afetzedeler için gıda ve temiz su taşıyan araçlar ile arama kurtarma ekiplerini Akçakoca’ya gönderdi.

SHABER3.COM

Düzce’de kuvvetli sağanak nedeniyle meydana gelen selde 23 köy yolu ulaşıma kapanırken, yaklaşık 4 bin kişi yaşanan felaketten etkilendi. Felaketin ardından belediye ekiplerine talimat veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, afet bölgesine gönderilmek üzere 2 kamyon gıda malzemesi, 2temiz su tankeri, 3 kullanım suyu tankeri hazırlattı. 

Konuya ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Başkanımız Mansur Yavaş’ın talimatıyla Düzceli afetzedeler için yola çıkan yardım konvoyu; iki kamyon gıda malzemesi, iki temiz su tankeri, üç kullanım suyu tankeri, bir yıkayıcı tanker ile itfaiye ekiplerimiz Akçakoca’daki afet bölgesine ulaşmıştır” bilgisi verildi. Öte yandan, sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş “Düzce Akçakoca’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine baş sağlığı diliyor, kaybolan vatandaşlarımızın sağ salim bulunmasını temenni ediyorum. Mağdur ailelerimizi, Akçakoca’da bulunan belediye tesislerimizde konuk etmeye ve her türlü yardıma hazırız” diyerek ABB’nin Akçakoca’daki tesislerinin de afetzedelerin yardımına açık olduğunu bildirdi.

İmamoğlu: “Son ana dek yanınızdayız” 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla, Düzce’de 17 Temmuz’da meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle bölgeye arama kurtarma ekibi gönderdi.

Yardım faaliyetleri ile yakından ilgilenen İBB Başkanı Ekrem İmamağlu, sel felaketi sebebiyle mağdur olan tüm Düzcelilere geçmiş olsun dileklerini iletip, hayatını kaybeden yurttaşlara Allah’tan rahmet diledi. İBB arama, kurtarma ve yardım ekiplerinin son ana kadar bölgede çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden İmamoğlu, “Bu zor günlerde Düzce’nin yanındayız” dedi.

Düzce’de çalışmalarını yürüten İBB Yardım Ekibi; İtfaiye, Yol Bakım, Destek Hizmetleri ve Hamidiye A.Ş. ve Su Altı Arama Kurtarma Ekibinden oluşuyor. Sabah saatlerinde bölgeye ulaşan İBB ekibi, Akçakoca’da arama kurtarma çalışmalarına başladı. İBB’nin yardım konvoyu şu araçlardan oluştu; 5 adet iş makinesi (dozer, ekskavatör ), 1 adet su altı arama kurtarma aracı, 1 adet 7 tonluk su ikmal aracı, 6 adet 16 tonluk içme suyu tankeri, 1 adet mobil büfe, 10 adet TIR, kamyonet.

(Cumhuriyet)

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İBB ve Ankara Büyükşehir, Düzce'nin yardımına koştu Sonraki Haber >>

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

Tek hamlede böyle yuttu

Tek hamlede böyle yuttu

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:33:16