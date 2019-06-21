İBB, seçim öncesi 50 milyon liralık ‘hediye’ dağıtmış

CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun sık sık israf ile eleştirdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) vatandaşlara 50 milyon liralık ‘hediye’ dağıttığı öğrenildi. Bu ‘hediye’lerin içinde bonbon dahi var.





Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre İBB’nin “Mobil iletişim hizmet alım işi” adı altında 49 milyon 967 bin 450 TL’lik ihale yaptığı ortaya çıktı.





25 Eylül 2018-25 Eylül 2019 dönemi için yapılan ihalenin amacı, “Halkımızla birebir görüşerek istek ve önerilerini almak, mobil araçlarımıza gelen vatandaşlarımıza promosyon hediyelerini vermek, turistlere hizmet ederek ülkemizin tanıtımını yapmak” olarak açıklandı.





Mobil iletişim merkezlerindeki ihale kapsamında vatandaşa su, poşet çay, hazır kahve, bonbon şeker, satranç takımı, kutulu lokum, diş fırçası seti, mobil şarj cihazı, kalem, oyuncak bebek ve araba, puzzle, şapka, pamuk şeker, patlamış mısır, bardak mısır ve tepsi de hediye edilecek.