İBB’nin bazı vakıflara yaptığı yardımlarla ilgili haberlere erişim engeli





İBB'nin 2018 için hazırladığı ama yayınlamadığı STK raporunu Sözcü yazarı Çiğdem Toker gündeme getirmişti. O rapor İBB Meclisi'nde de tartışma yaratmıştı. İBB'nin raporu yalanlamasına tepki gösteren CHP'li Tarık Balyalı, “İBB diyor ki; ‘Bu raporda okullara yapılan spor salonu harcamaları gibi büyük yatırımların maliyetleri bile vakıflara aktarılmış olarak gösterilmiştir.' Rapor gerçek dışıysa ve böyle bir rapor yoksa içeriğinde spor salonları olduğunu nereden biliyorsunuz?” diye sormuştu. Raporu ‘hayali’ olarak niteleyen AKP'li üyeler ise “Okullara sıra koymayalım mı? Yurt yaptırmayalım mı?” cevabını vermişti











HABERİN İÇERİĞİ NE İDİ





İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘STK-Okul-Yurt 2018’ adlı faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre AKP’ye yakın dernek, vakıflar için kamu kaynaklarından milyonlarca lira harcandı.







31 Mart’ta yerel seçimlerinde AKP’nin İstanbul’u kaybetmesinin ardından iktidara yakın vakıflara aktarılan paralar gündeme gelmiş ve büyük ses getirmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Türkiye Teknoloji Takımı adlı vakıf, başvuruda bulunarak haberlerin erişimini engelledi.