İBB Meclisi'nde hangi partinin kaç üyesi var?

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İBB Meclisi, 8. seçim döneminin ilk toplantısını 22 Nisan pazartesi günü yapıldı. Sözcü'den Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında toplanan meclisteki tablo da belli oldu. Özlem Güvemli'nin haberine göre İBB Meclisi'nde 4 MHP'li ,176 AKP'li olmak üzere Cumhur İttifakı'nın üye sayısı 180 oldu. Millet İttifakı da 127 CHP'li, 4 İyi Partili ve 1 de İBB Başkanı olmak üzere 132 üyeden oluşuyor. İstanbul'da 24 ilçe AKP'li, 14 ilçe CHP'li 1 ilçe de MHP'li başkan tarafından yönetilecek.





İMAMOĞLU: ZAAFİYET DEĞİL





Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran AKP, İBB Meclisi'ni yönetecek 1. ve 2. başkan vekillerini belirleyecek oya sahip. Çoğunluk ellerinde olduğu için divan katipleri ve encümen de AKP'li meclis üyeleri arasından seçilecek. İBB Meclisi'nde alınan kararların oluşturulduğu 23 ihtisas komisyon bulunuyor. Komisyonlar, 5 AKP'li, 4 CHP'li meclis üyesinden oluşuyordu. Bu tablo yine değişmeyecek. Komisyon başkanları ve çoğunluk yine AKP'lilerden oluşacak. İBB Meclisi'ndeki bu tabloyla ilgili Ekrem İmamoğlu, “Siyasi iradenin yani meclis iradesinin sizde olmamasını bir zafiyet olarak gösterseler de ben bunu bu ülke ve bu şehir adına demokrasi adına fırsata dönüştürmek istiyorum” yorumunu yaparak meclisi nasıl yöneteceğinin de sinyalini verdi.





TÜM İLÇELERİN MECLİS ÜYE SAYISI





Partilerin tüm ilçeye göre İBB Meclisi'ne gönderdiği meclis üye sayısı da şöyle:





“Adalar: 2 CHP; Arnavutköy: 5 AKP, 1 MHP, 1 İYİ Parti; Ataşehir: 3 AKP, 4 ; Avcılar: 3 AKP, 4 CHP; Bağcılar: 8 AKP, 1 İYİ Parti; Bahçelievler: 6 AKP, 3 CHP; Bakırköy: 1 AKP, 5 CHP; Başakşehir: 5 AKP, 2 CHP; Bayrampaşa 4 AKP, 3 CHP; Beşiktaş: 6 CHP; Beykoz: 4 AKP, 2 CHP; Beylikdüzü: 2 AKP, 5 CHP; Beyoğlu: 4 AKP, 2 CHP; Büyükçekmece: 2 AKP, 4 CHP; Çatalca: 3 AKP, 2 CHP; Çekmeköy: 5 AKP, 2 CHP; Esenler: 7 AKP; Esenyurt: 5 AKP, 4 CHP; Eyüpsultan: 4 AKP, 3 CHP; Fatih: 5 AKP, 2 CHP; Gaziosmanpaşa: 5 AKP, 2 CHP; Güngören: 5 AKP, 2 CHP; Kadıköy: 7 CHP; Kağıthane: 5 AKP, 1 CHP, 1 İYİ Parti; Kartal: 3 AKP, 4 CHP; Küçükçekmece: 4 AKP, 5 CHP; Maltepe: 2 AKP, 5 CHP; Pendik: 6 AKP, 3 CHP; Sancaktepe: 4 AKP, 3 CHP; Sarıyer: 2 AKP, 4 CHP, 1 İYİ Parti; Silivri: 3 AKP, 2 CHP,1 MHP; Sultanbeyli: 7 AKP; Sultangazi: 7 AKP, 2 CHP; Şile: 2 AKP, 1 MHP; Şişli: 1 AKP, 6 CHP; Tuzla: 4 AKP, 3 CHP; Ümraniye: 6 AKP, 3 CHP; Üsküdar: 5 AKP, 4 CHP; Zeytinburnu: 5 AKP, 2 CHP.”



