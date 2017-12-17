'İBB Meclisi üyesi hakkında Zarrab davası kapsamında tutuklama kararı çıktı'

'İBB Meclisi üyesi hakkında Sarraf davası kapsamında tutuklama kararı çıktı' iddiası





Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun aktardığına göre, İBB Meclisi’nde ilginç çıkışlarıyla gündeme gelen ve İBB Meclis üyelerini Kudüs’te cuma namazı kılmaya davet eden Hüseyin Sipahi, bir önceki gün cemevi yapımını savunduğu için kendisine ironi yaparak teşekkür eden CHP’li İBB Meclis Üyesi Seyit Ali Aydoğmuş’un kendisine yönelik “Cemevinin savunduğu için ceza almadı, tutuklanmadı” şeklindeki sözlerine anlam veremediğini belirtti.





'ÖVDÜ MÜ YERDİ Mİ ANLAMADIM'





Sipahi’nin, “Beni övdü mü, yerdi mi anlamadım. Tutuklanmamı mı istiyordun?” yolundaki çıkışına, Aydoğdu’dan hiç beklemediği bir yanıt geldi. Aydoğdu’nun, Sipahi’nin bu sözlerine oturduğu yerden “Bundan değil ama Reza Zarrab’dan dolayı tutuklama olursa suçum yok” sözleri, salonda soğuk bir hava estirdi.





Aydoğdu’nun suçlamasına sinirlenen Sipahi, “Benim Amerika’dan haberim yok. Sana Fetöcüler mi haber getirdi?” diye çıkışıp, konuşmasının ardından Meclis Salonu’nu terk etti.





'BİLGİYİ AK PARTİLİLER VERDİ'





Tartışmanın ardından Aydoğdu, bu bilgiyi nasıl edindiğine ilişkin şu açıklamada bulundu:





“Geçen ay, İBB Meclis toplantısı öncesi, Ak Parti Grubu’nda, AK Parti kurucusu olduğunu belirten meclis üyesi bir avukat hanım, kızının Amerika’da Reza Zarrab davasını takip ettiğini, bu takip esnasında, savcının Youtube’daki delillere dayanarak, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Hüseyin Sipahi’nin tutuklanması talebinde bulunduğunu kendisine aktardığını söylüyor. Meclis üyesinin bu konuşması esnasında Beyoğlu Belediye Başkanı, CHP’li bir belediye başkanını arayıp, ‘Haberin var mı?’ diyerek, Amerika’daki davada savcının Hüseyin Sipahi’nin tutuklanması talebi olduğunu ve mahkemece kabul edildiği yönünde bilgilendiriyor. Bilgi bu. Ben de buradan öğrendim. Bilgiyi AK Parti Grubu’ndan aldım.“





17 ARALIK'TA GÖZALTINA ALINMIŞTI





Bağımsız İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sipahi, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı. Mahkeme aynı dava kapsamında, Barış Güler, Salih Kaan Çağlayan, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve işadamı Reza Zarrab’ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin tutuklanmasına karar vermişti.





CHP’den Beşiktaş İBB Meclis üyesi seçilip, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Sipahi, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun talebi doğrultusunda CHP’den istifa etmişti.