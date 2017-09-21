İBB Meclisi Topbaş'ı takmadı..Veto ettiği 5 dosya kabul edildi

İBB Meclisi’nin bu ayki gündemine, Başkan Topbaş’ın veto ettiği imar dosyaları damgasını vurdu. Söz konusu dosyalar AKP grubunun oylarıyla Temmuz ayında Meclis’ten oy çokluğu ile geçmişti. Söz konusu raporlara ilişkin Komisyon görüşünde, “İBB Meclis kararının Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. Maddesine istinaden iade gerekçesi belirtilmeden meclise iade edildiği ve söz konusu plan değişikliği tekliflerine ilişkin komisyon görüşünün aynı olduğu ve bu nedenle uygun bulunduğu” görüşlerine yer verildi.





“TOPBAŞ’IN FORMASYONU YETERSİZ Mİ?”





O dosyalar, bugün yeniden Meclis gündemine geldi. Oylama öncesi söz alan CHP Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever’in yaptığı konuşma, Topbaş’ın söz konusu dosyaları, “Parti grubuyla arasındaki anlaşmazlıktan ileri gelmediği ve kendisinin 20 yıllık deneyim ve tecrübesi nedeniyle ileride oluşabilecek mahsurları görmesi nedeniyle iade ettiği” yolundaki açıklamalarına dikkat çekip, “Bu kararı veren Ak Partili arkadaşlarımız Topbaş’ın mesleki formasyonunun yeterli olmadığı kanaatinde mi?” dedi.





Gülsever, Ak Partili Meclis üyelerine, Meclis Salonu’nun hemen çıkışında bulunan Başkanlık Makamı’nı işaret ederek, “Buradan çıkıp 17 adım ileri giderek orada sayın belediye başkanıyla istişare ederek, raporun iade gerekçelerini öğrenmemiş olmanız İstanbul adına üzüntü verici ve yönetim zafiyeti” diye konuştu.





“CHP’YE BURADAN EKMEK ÇIKMAZ”





AK Parti Grup Başkan Vekili Temel Başalan da söz alıp şunları söyledi: “Sayın Başkan iade gerekçesi belirtmediği için, komisyon , daha önceki hazırladığı raporlar doğrultusunda hazırlamışlar. Konu bundan ibaret. CHP’ye buradan ekmek çıkmaz.”





Bağımsız İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sipahi de, Topbaş’ın bugüne kadar olmayan bir yöntem uygulayıp, iade gerekçelerini göstermediğini ifade edip, “Belki danışmanları yanıltmış. Bu Meclis siyasi bir karar almak peşinde değil. Keşke İBB Başkanımız bugün aramızda olup gerekçelerini sözlü olarak yapsaydı” dedi.





VETOLU 5 İMAR DOSYASINDA NELER VARDI?





1. dosya: Pendik Gökçebeyli Mahallesi’ndeki Çiftlik Kent Arsa ve Konut Yapı Kooperatifine ait yapılaşmış tarla ve özel orman vasıflı arazilerin bir kısmı, park, köy meydanı ve ibadet alanı olarak ayrılmıştı. Mağdur olanların yapmış olduğu itirazların bir kısmı, İBB Meclisi tarafından temmuz ayında kabul edilmişti.





2. dosya: Beşiktaş Ortaköy’deki bin 641 metrekarelik arazinin inşaat hakkı yaklaşık 500 metrekare arttırılmıştı.





3. dosya: Kartal Soğanlık mahallesinde 2 bin 400 metrekarelik park alanının ticaret ve konut alanına alınmasıyla ilgili. Söz konusu imar değişikliğine İBB’nin

Yeşil Alan ve Tesisler Müdürlüğü ile Ulaşım Planlama Müdürlüğü karşı çıkmasına karşın, İBB Meclisi AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla talebi kabul etmişti.





4. dosya: Sarıyer Zekeriyaköy’deki anaokulu yapılmak üzere ayrılmış olan yaklaşık bin metrekarelik parselin konut alanına alınmasıyla ilgiliydi.





5. dosya: Bayrampaşa Orta Mahaldeki 5 bin 500 metrekarelik parsellerde yapılan fonksiyon değişikliği ile kamusal sağlık tesis alanı iptal edilmiş bunun yerine özel sağlık tesis alanı planlara işlenmişti.





OYLAMAYA GEÇİLDİ





Bunun üzerine Meclis Başkanı Gümüşdağ, Meclis'te yeterli sayının olduğunu beyan etti. CHP'liler duruma itiraz edince Meclis'te 175 AK Partili üyeden 159 kişinin hazır bulunduğu ve salt çoğunluk olduğu ifade edilerek oylamaya geçildi. Daha sonra oylanan 5 dosya, oy çokluğuyla Meclis'ten geçti.