Samanyolu Haber /Gündem / İBB kendi ürettiği suyu piyasaya 9'a, kendisine 9.5 TL'ye satmış! /27 Nisan 2019 13:47

İBB kendi ürettiği suyu piyasaya 9'a, kendisine 9.5 TL'ye satmış!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP dönemine ait 2018 yılı faaliyet raporu dün mecliste tartışmalar arasında kabul edildi.

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İBB'nin 2018 yılı hesaplarının incelenmesine ilişkin Denetim Komisyonu Raporu'nu hazırlayan meclis üyelerinden olan Tarık Balyalı, İBB'nin ihalelerini de mercek altına aldı.

Özellikle İBB'nin kendi şirketlerinin aldığı ihalelerde ilginç sonuçlara ulaşan Balyalı, 2018 yılında İBB'nin yaptığı 408 ihalenin 64 tanesinin bağlı şirketler tarafından alındığını ihalelerin parasal tutarının da 3 milyar 254 milyon 584 bin 654 lira olduğunu tespit etti.

Belediyenin yaptırdığı her 100 TL'lik işin 33 TL'sinin iştirak şirketlerine gittiğini belirten Balyalı “İştiraklerimiz bu ihalelerin neredeyse tamamına tek başlarına giriyor ve hiç rakipleri olmuyor. Doğal olarak bu ihalelerde rekabet oluşmuyor ve ihaleler yüksek fiyatlarla sonuçlanıyor” diyerek Hamidiye Su örneğini verdi.

İBB şirketi olan Hamidiye Su firmasının internet sitesine göre 2017 yılından bu yana damacana su fiyatının 9 TL olduğunu ifade eden Balyalı, şöyle devam etti:

“Peki İBB ne kadara alıyor? 9,5 TL. Bir belediye hiç kendi kendini kazıklar mı? Buradan çıkıp bir şişe damacana su alsak 9 TL vereceğiz ama 65 bin adet damacana su alınca tanesini 9,5 TL'den alacağız.”

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Balyalı bu alışverişin de Hamidiye Su şirketinden değil onun bir bayisinden yapıldığını belirterek, “Son 10 yıldır İBB'nin su ve maden suyu ihalesini Hamidiye Su değil onun bayisi olan bir firma kazanmaktadır. Belediyemiz ciddi bir kamu zararına uğramaktadır” ifadelerini kullandı.
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