İBB eski Genel Sekreterinden öğrencisine eşine dostuna 91 milyonluk kıyak

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, İBB'de AKP döneminde yaşanan hukuksuzlukları gündeme getirmeye devam ediyor. Ağırel, Hayri Baraçlı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevinden önce İETT Genel Müdürlüğü'ne atandığını anımsattı. Ağırel dünkü yazısında, Baraçlı'nın bu görevdeyken 'bazı' yeni mezun öğrencilerinin kurduğu şirketlere milyonluk ihaleler verilmesini sağladığını öne sürmüştü. Ağırel bugünkü yazısında Baraçlı'nın hem öğrencilerine hem de aile fertlerine İBB aracılığı ile milyonluk ihaleler verildiğini yazdı.





Ağırel'in yazısından ilgili bölüm şöyle;





Bahsettiğim Atakan Genç'in ortağı olduğu firma ''ABE MEDYA ''





Sahibi ve aynı zamanda ortağı Atakan Genç gözüküyor. Atakan Genç, Yıldız Teknik Üniversitesinden Hayri Bey'in öğrencisi. Hatta Genç'in tez danışmanı da Baraçlı. Baraçlı'nın kitaplarının yayıncısı da ABE Medya.ABE Medya, Yıldız Teknopark'ın, İBB, İSTAÇ, İETT, İSPARK, BİMTAŞ, AĞAÇ PEYZAJ, İstanbul Enerji gibi bir çok belediye şirketinin ve kamu kurumlarının işlerini yapıyor. Şirkete ait internet sitesini incelediğiniz zaman referanslar bilgisini görebilirsiniz.





ABE Medya, Baraçlı İETT'de görevli iken 239 bin TL değerinde iki ihale almış. İBB Genel Sekreteri olunca ise toplamda 12 milyon değerinde 14 ihale daha almış. Son ihalesini 31 Mart seçimlerinin 3 gün öncesinde 2019/140702 ihale kayıt numarası ile almış. ABE Medya'nın adresi "Şişli/Kuştepe"de bir adres gözüküyor.





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Ne var bunda değil mi?





Peki, ben size bu adreste başka bir şirket daha var ve bu şirkette sayın Baraçlı'nın akrabalarının şirketi var desem?