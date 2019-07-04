İBB’de OHAL başladı: Alım, satım, istihdam ve ihaleler durduruldu, müdürlerin izinleri iptal

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mehmet Çakılcıoğlu, imzasıyla İBB’deki tüm birimlere gönderilen genelgeler ortaya çıktı.





İBB’nin Saraçhane’deki merkez binasından İBB şirketleri ve daire başkanlıklarına gönderilen bir genelgede İBB şirketlerinin günlük ve rutin işlerini aksatmayacak şekilde işlerin devam ettirilmesi istenerek, bu kapsamın dışında kalan ihale, doğrudan temin, personel alımı, araç kiralama, alım-satım, gayrimenkul kiralama ve benzeri tüm işlerin ikinci bir talimata kadar durdurulması istendi.



