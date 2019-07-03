İBB çalışanlarından İmamoğlu'na kumpas

YSK’nın seçimleri yenileme kararı sonrası 23 Haziran’da yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlık seçimini 800 bin oydan fazla farkla CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu bir kez daha kazandı. 27 Haziran’da da mazbatasını alarak göreve resmen başladı.







Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazanması sonrası da toplu ulaşımdaki aksamalar “İmamoğlu’na kumpas mı kuruldu” sorusunu akıllara getirdi. Keza toplu taşımadaki akmalarla İstanbul halkı da İmamoğlu’na oy verdiği için adeta cezalandırılmaya başlandı.













ULAŞIMDA BÜYÜK AKSAMALAR





Odatv'den Çağdaş Ulus'un haberine göre, ilk olarak seçimden hemen bir gün sonra hafta başı olmasına rağmen İETT otobüsleri, metrobüsler, metrolar ve tramvaylar hafta sonu çalışma çizelgesine göre çalışıyor edasıyla sefer yapmaya başladı. Yurttaşların bir tramvayı ya da metroyu bekleme süresi 12 dakikayı buldu. Otobüslerde ise bu süre 25 dakika ile 45 dakika arasında değişkenlik gösterdi. Böyle olunca da otobüsler, metrobüsler, metrolar ve tramvayların içerisinde balık istifi görüntüler oluşmaya başladı. Sıcak havanın bunalttığı İstanbullular, bu şekilde seyahat ettirilerek adeta cezalandırıldı.





Tabi bir elin düğmeye basmasıyla İstanbul genelinde başlatılan bu cezalandırmaya bir de İETT ve metrobüs şoförleri ile vatmanların, klima açmadan sefer yapması eklendi. Vatandaşa klima açmayan şoförlerin kendi sürücü koltuğunun bulunduğu alanda klima açması ve bozuk olduğu iddia edilen klimalar da İETT’ye en sık yapılan şikayetlerden biri oldu.





O HAT BİR ANDA KALDIRILDI





Her geçen gün İBB’ye yapılan şikayetler artarken çözüm bekleyen yurttaşlar, her yeni güne yeni bir sorunla uyanmaya başladı. Bu kez yeni sorunlardan biri İstanbul Havalimanı’na farklı ilçelerden giden İETT otobüslerinin seferlerine son verilmesi oldu. Bu hatlardan biri, Halkalı- İstanbul Havalimanı seferini yapan H3 hattı. Sebepsiz yere havalimanı seferlerine son veren İETT, yurttaşı HAVAİST kullanmaya bağlı kıldı.





İSTANBUL KART ÜCRETLENDİRME SİSTEMİNDE HATA





Bugün yaşanan son sorunumuz ise İstanbul kart ücretlendirme sistemi cihazlarının fram hatası vermesi oldu. Bu hata ile bir İETT aracından başka bir İETT aracına aktarma yapan yolcular, ilk kez seyahate çıkmış gibi tam ücret ödemeye mahkum edildi. Bir de bunun üzerine metro ile entegreli olarak çalışan metrodan, otobüse aktarma yapıldığı için ücret alınmayan İETT otobüslerine (ring araçları) bindiğinizde araçlarda bulunan İstanbul kart makinelerinin yurttaştan ücret alması İstanbulluların canına tak etti.













İBB seçimlerini Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasının ardından yaşanan bu ilginç olayların faturasını birileri, ileriki günlerde İmamoğlu ve ekibine kesmeye hazırlanıyor gibi. Bu kumpas ve yurttaşı cezalandırma taktiğine, İBB başkanı İmamoğlu’nun acilen el atması bekleniyor. Zira sokakta “İmamoğlu geldi hizmetler kötüleşti” diye kara propagandalar da şimdiden başlatıldı.



