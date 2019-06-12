Samanyolu Haber /Gündem / İBB çalışanlarından İmamoğlu aleyhine eylem /12 Haziran 2019 21:04

İBB çalışanlarından İmamoğlu aleyhine eylem

İBB önünde eylem yapan bir grup çalışan, AK Parti'nin İstanbul'da israf düzeni kurduğunu ifade eden CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu kınadı. Eyleme, birçok İBB birimi ve şirketin çalışanlarının yanı sıra avukatlar ve imamlar da katıldı.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) çalışan bir grup Saraçhane’deki merkez bina önünde, CHP’nin başkan adayı Ekrem İmamoğlu’na karşı eylem yapmak için bir araya geldi. Grup, İBB’de israf düzeni kurulduğunu söyleyen Ekrem İmamoğlu’nu kınadı.Cumhuriyet’te yer alan Hazal Ocak imzalı habere göre, İBB’nin basın bürosundan eylem “İBB çalışanları çağrıda bulunacak” başlığıyla duyuruldu. Duyuruda “İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları, İstanbullulara hizmet etmek vaadiyle yola çıkanları, iftira, karalama, çarpıtma ve yalanları terk ederek, hizmet belediyeciliğinin kurumsallaştığı İBB’yi yıpratmaktan, İstanbulluya hizmet eden binlerce İBB emekçisini iftiralarla toplum nezdinde küçük düşürmekten vazgeçmeye davet edecek” denildi. Canlı yayınlanan eylemde çalışanlar adına açıklamayı İBB Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz yaptı. Kazanasmaz şu ifadeleri kullandı:

KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ İDDİASI

“İçinden geçmekte olduğumuz süreçte, hizmetlerimiz ve emeğimizin organize biçimde yıpratılmaya çalışıldığını üzülerek görüyoruz. Gözbebeğimiz İstanbul ve çok değerli İstanbullular için birbirinden farklı yüzlerce alanda değer, proje, istihdam ve hizmet üretmekteyiz. Fakat bazı faaliyetler ve hizmetler, denetlenebilen milyonlarca işlem arasından bağlamından koparılarak, çarpıtılarak iftiraya dönüştürülmekte ve binlerce İBB çalışanı söylemlerin aksine emekleri hiçe sayılarak hedef gösterilmektedir. 131 ülkeden daha büyük olan İstanbulumuz için yıllardır kaynakları etkin ve verimli kullanarak yapılan yüzlerce hizmet ve faaliyeti bir algı operasyonu ile ‘israf’ kavramına sıkıştırma ‘insafsızlığı’ gösterenleri kınıyoruz. İstanbullulara hizmet etmek vaadiyle yola çıkanları, iftira, karalama, çarpıtma ve yalanları terk ederek, hizmet belediyeciliğinin kurumsallaştığı İBB’yi yıpratmaktan, İstanbulluya hizmet eden binlerce İBB emekçisini iftiralarla toplum nezdinde küçük düşürmekten vazgeçmeye davet ediyoruz.”

Açıklamanın ardından İBB çalışanları alkışlarla eylem yaptı. Eyleme, birçok İBB birimi ve şirketin çalışanlarının yanı sıra avukatlar ve imamlar da katıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İBB çalışanlarından İmamoğlu aleyhine eylem Sonraki Haber >>

Rahmetli Cem Karaca'nın 'Oh be!' şarkısı..

Rahmetli Cem Karaca'nın 'Oh be!' şarkısı..

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı

İmamoğlu'nun NTV yayınındaki cevabı gündem oldu

İmamoğlu'nun NTV yayınındaki cevabı gündem oldu

ATM bir anda para saçmaya başladı

ATM bir anda para saçmaya başladı

DUA: 743 Bebek ve Anneleri hapiste, Kurtar Allah'ım sizi,

DUA: 743 Bebek ve Anneleri hapiste, Kurtar Allah'ım sizi,

İnşaat bir anda çöktü

İnşaat bir anda çöktü

İmam hutbede kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

İmam hutbede kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Yaşlı kadın yoldaki çukura düştü

Yaşlı kadın yoldaki çukura düştü

Belözoğlu'na İzlanda'da mikrofon yerine tuvalet fırçası uzatıldı

Belözoğlu'na İzlanda'da mikrofon yerine tuvalet fırçası uzatıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:00:20