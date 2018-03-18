İBB borç batağında... İstanbulluların sırtına 1 milyar 526 milyon TL’lik borç

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraki şirketlerle birlikte toplam 42,6 milyar liralık bütçesi mart ayı meclis oturumunda borçlanma talepleri ile delindi. 17 mart tarihli İBB Meclis oturumunda ilk borçlanma talebi İstanbul Halk Ekmek için yapıldı. Halk Ekmek A.Ş'nin Hadımköy'de kurulacak yeni fabrikası için 26 milyon 62 bin 105 liralık iç borçlanma talebi oy çokluğu ile kabul edildi.





HALK EKMEĞİ ALMANLAR ÜRETECEK

CHP'li İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam, iç borçlanmanın Halk Ekmek'in kuracağı fabrikanın üretim hatları için gerçekleştirilen toplam 132 milyon 900 bin liralık ihale için yapıldığını belirterek bu ihaleyi Alman bir firmanın aldığını söyledi. Bu üretim ünitelerini Türkiye'de yapan onlarca firma var hem de yarı fiyatına. Halk Ekmek bu ekipmanları neden yurtdışından alıyor? Türkiye'deki yerli üreticiyi koruyalım, bu ekipmanları Türkiye'den alalım” dedi. Sağlam, İBB'nin kamu kaynaklarını yanlış kullandığını, 230 milyon hasılatı olan Halk Ekmek A.Ş'nin , borçlanmaya ihtiyacı olmadığını vurguladı.





Eleştirilere yanıt veren İBB Grup Başkanvekili Temel Başalan da yeni yatırımlar için kurumların borçlanmaya gidebileceğini, İstanbul Halk Ekmek’in iç borçlanma talebinin bir zorunluluktan kaynaklandığını dile getirdi. İstanbul Halk Ekmek’in Edirnekapı’da 1978’de faaliyete başlayan fabrikasının ekonomik ömrünü tamamladığını belirten Başalan, Hadımköy’de 30 bin metrekarelik alan üzerine, modern bir ekmek fabrikası yapılacağını kaydetti.





1.5 MİLYARLIK İÇ BORÇ

Konuşmaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 1.5 milyar liralık iç borçlanma talebine geçildi. İBB'nin 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik planda yer alan projelerin finansmanında kullanılmak üzere iştirak şirketlerinden toplam 1 milyar 500 milyon TL borç almasına oy çokluğu ile karar verildi.





GELİRDEN ÇOK BORCU VAR





CHP'li Meclis Üyesi Tarık Balyalı, bu borçlanmanın İBB'de mali disiplin uygulanmamasından kaynaklandığını belirterek “2017 sonu itibariyle İBB'nin borcu 15 milyar 600 milyon TL'yi buldu gelirleri de 14 milyar 500 milyon TL oldu. Bu şartlarda İBB'nin gelirlerinden daha fazla borcu var. Geçen ay ve bu ay yapılan borçlanmalar ile mevcut borcun üzerine 2 milyar TL daha borç eklendi. Böylece İBB'nin borcu bugün itibariyle 17 milyar 500 milyon TL oldu. Metro hatları ve diğer ihtiyaçlar hesaba katıldığında İBB'nin borcu 2019 sonunda 30 milyar lirayı bulabilecek. Bu borcu İstanbullular ödeyecek. İBB mali yönetim açıcından başarısız. Bu yönetim anlayışının finansal anlamdaki yanlışları İstanbul halkının vergileriyle oluşan bütçeyi heba ediyor. İBB artık yönetilemez hale geldi” diye konuştu.