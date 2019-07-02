Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu başvurdu, bakanlık reddetti... /02 Temmuz 2019 23:02

İmamoğlu başvurdu, bakanlık reddetti...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki (FSM) çalışma nedeniyle oluşan trafiğe çözüm olarak “Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli’nde geçiş ücretleri düşürülsün” önerisine yeşil ışık yakmadı.

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Ulaştırma Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün bazı şeritlerini, rutin bakım ve onarım amacıyla 27 Haziran’dan itibaren kapattı. Çalışmalar, 17 Ağustos’a kadar devam edecek. Bakım onarım çalışmaları, sürücüleri çileden çıkaran yoğun trafiğe yol açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma Bakanlığı’ndan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki çalışma nedeniyle oluşan trafiğe çözüm olarak “Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli’nde geçiş ücretleri indirilsin” talebinde bulunacaklarını açıkladı. Habertürk’ün ulaştığı Ulaştırma Bakanlığı kaynakları “İndirim gündemimizde yok” mesajı verdi.
 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, köprüdeki trafik nedeniyle vapur ve metrobüs seferlerini artırdıklarını açıklamıştı.
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