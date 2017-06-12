Hyundai'ın CEO'su oruç tutmaya başladı, işçilere mektup yazdı





Mektupta işçilerin durumunu anlamak için oruç tuttuğunu söyleyen Yoon, Ramazan ayında çalışanlarına kolaylıklar sağlayıp imkanları artırdığını da söyledi.





Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden olan Hyundai'nin CEO'su Mong Hyun Yoo, Ramazan Ayı sebebiyle müslüman çalışanlarına bir mektup gönderdi. Yoo, Sevgili HAOS (Hyundai Assan Otomotiv Sanayi) Ailesi, diye başladığı mektubunda Ramazan Ayı'nda oruç tutan işçilerin durumunu anlamak için kendisinin de oruç tuttuğunu söyledi.





Yoo, orucun zorluğunu anlayınca işçilerine çalışmalarında kolaylıklar sağladığını ve iftar sofralarına katkıda bulunmak için alışveriş çeki dağıttığını söyledi. Mektubu okuyan çalışanlar hem patronlarıyla gurur duydu hem de duygulandılar.





İşte herkesi duygulandıran o mektup:











