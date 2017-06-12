Samanyolu Haber /Gündem / Hyundai'ın CEO'su oruç tutmaya başladı, işçilere mektup yazdı /12 Haziran 2017 04:04

Hyundai'ın CEO'su oruç tutmaya başladı, işçilere mektup yazdı

Hyundai'nin CEO'su Mong Hyun Yoo,'nun oruçlu işçilerine yazdığı mektup ağlattı Hyundai’nin CEO’su Mong Hyun Yoon'un Ramazan Ayı nedeniyle bünyesinde çalışan Türk işçilerine gönderdiği mektup herkesi duygulandırdı.

SHABER3.COM


Mektupta işçilerin durumunu anlamak için oruç tuttuğunu söyleyen Yoon, Ramazan ayında çalışanlarına kolaylıklar sağlayıp imkanları artırdığını da söyledi.

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden olan Hyundai'nin CEO'su Mong Hyun Yoo, Ramazan Ayı sebebiyle müslüman çalışanlarına bir mektup gönderdi. Yoo, Sevgili HAOS (Hyundai Assan Otomotiv Sanayi) Ailesi, diye başladığı mektubunda Ramazan Ayı'nda oruç tutan işçilerin durumunu anlamak için kendisinin de oruç tuttuğunu söyledi.

Yoo, orucun zorluğunu anlayınca işçilerine çalışmalarında kolaylıklar sağladığını ve iftar sofralarına katkıda bulunmak için alışveriş çeki dağıttığını söyledi. Mektubu okuyan çalışanlar hem patronlarıyla gurur duydu hem de duygulandılar.

İşte herkesi duygulandıran o mektup:



<< Önceki Haber Hyundai'ın CEO'su oruç tutmaya başladı, işçilere mektup... Sonraki Haber >>

Canlı yayında kitabını yedi

Canlı yayında kitabını yedi

Kaza mahallindeki kedi sosyal medyayı salladı

Kaza mahallindeki kedi sosyal medyayı salladı

Binali Yıldırım'ın yazı ile imtihanı!

Binali Yıldırım'ın yazı ile imtihanı!

Hocaefendi ile Ramazan Mukabelesi MC TV'de

Hocaefendi ile Ramazan Mukabelesi MC TV'de

Ramazan'da bize düşen şey

Ramazan'da bize düşen şey

FBI eski direktörü canlı yayında sorgulandı

FBI eski direktörü canlı yayında sorgulandı

AKP halkı nasıl silahlandırıyor?

AKP halkı nasıl silahlandırıyor?

Erdoğan'dan Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım çağrısı

Erdoğan'dan Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım çağrısı

Çita bakıcılara saldırdı...

Çita bakıcılara saldırdı...

Ramazan ayını değerlendirmenin yolu

Ramazan ayını değerlendirmenin yolu
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:16:30