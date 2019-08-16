'Huzur hakkı' avcısı başkan Alinur Aktaş tepki gelince şirketleri bıraktı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, kendisini belediyenin tüm şirketlerine yönetim kurulu başkanı olarak atamıştı.







Söz konusu şirketlere AKP'li il yöneticilerini başkan vekili yapan Aktaş'ın ‘huzur hakkı' adı altında da aylık yaklaşık şirket başı 750’şer lira ‘huzur hakkı’ aldığı ortaya çıkmıştı.





Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre Başkan Aktaş, tepkilerin ardından yönetim kurulu başkanı olduğu şirketlerden istifa etti.





Eleştirilerin hedefinde olan Aktaş'ın, Kurban Bayramı öncesi yönetim kurulu başkanlığını yaptığı BURULAŞ, BURFAŞ, Kültür AŞ. BEŞAŞ, Tarım AŞ, Jeotermal AŞ ve Burkent şirketlerinden istifa ettiği ortaya çıktı.





Aktaş’ın sadece diğer ilçe belediyelerinin de iştiraklarıyla kurulmuş olan BİNTED Şirketi’nin başında kaldığı öğrenildi.





BOĞULARAK HAYATINI KAYBEDEN KHK'LI AİLEYE CENAZE ARACI VERMEMİŞTİ





Belediye başkanı Alinur Aktaş, Ege Denizi'nde boğularak hayatını kaybeden ve Bursa'da defnedilmesi istenen KHK mağduru ailenin ikisi bebek üç ferdi için (Gökhan, Nurbanu ve Burhan Yeni) cenaze aracı tahsis edilmesine izin vermemiş ve büyük tepki çekmişti.