Husumetin son sürümü

Suat Kılıç'tan Yeni Şafak'a "Cemaat adına tehdit" cevabı

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin 2013 yılında Cemaat tarafından AKP'li bir bakan aracılığıyla tehdit edildiği iftirasını attı.

Müsteşar Tekin, Trabzon'da katıldığı konferansta şu ifadeleri kullanmıştı:





"2013 yılı Ocak ayından itibaren bu anlamda şahsım, çalışma arkadaşlarım, ailem, çocuklarım üzerinden inanılmaz bir karalama kampanyası ile karşı karşıya kaldım. Ve çok açık bir biçimde çok üst düzey bir kişi bir bakan tarafından, 2013 yılında 'Fetullah Hoca'nın selamı var. Tayyip Bey seni Milli Eğitim Bakanlığına müsteşar olarak alacak, seni uyarıyoruz. Gidersen, kabul edersen seni rezil edeceğiz, insan içine çıkamaz hale getireceğiz' bunu arkadaşlar bakın, bir Bakan söyledi."





Tekin'in Cemaat'e yönelik o iftirasını Yeni Şafak bir adım öteye taşıdı ve AKP içindeki üst düzey operasyonun işaret fişeğini yaktı.





Gazete o ismin eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç olduğunı iddia etti.





Tekin ve Yeni Şafak'ın iddialarına Suat Kılıç'tan cevap geldi. Kılıç, söz konusu haberin yayımlandığı Yeni Şafak gazetesine yönelik olarak "Şahsımı hedefe koyan düzmece 'haber' tümden gerçekdışıdır. Bu iftira, Yeni Şafak'ta nefrete varan husumetin son sürümüdür" dedi.