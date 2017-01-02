Samanyolu Haber /Gündem / Husumetin son sürümü /02 Ocak 2017 17:19

Husumetin son sürümü

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç: Bu iftira, Yeni Şafak'taki husumetin son sürümü!

SHABER3.COM

Suat Kılıç'tan Yeni Şafak'a "Cemaat adına tehdit" cevabı

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin 2013 yılında Cemaat tarafından AKP'li bir bakan aracılığıyla tehdit edildiği iftirasını attı.
 
Müsteşar Tekin, Trabzon'da katıldığı konferansta şu ifadeleri kullanmıştı:

"2013 yılı Ocak ayından itibaren bu anlamda şahsım, çalışma arkadaşlarım, ailem, çocuklarım üzerinden inanılmaz bir karalama kampanyası ile karşı karşıya kaldım. Ve çok açık bir biçimde çok üst düzey bir kişi bir bakan tarafından, 2013 yılında 'Fetullah Hoca'nın selamı var. Tayyip Bey seni Milli Eğitim Bakanlığına müsteşar olarak alacak, seni uyarıyoruz. Gidersen, kabul edersen seni rezil edeceğiz, insan içine çıkamaz hale getireceğiz' bunu arkadaşlar bakın, bir Bakan söyledi." 

Tekin'in Cemaat'e yönelik o iftirasını Yeni Şafak bir adım öteye taşıdı ve AKP içindeki üst düzey operasyonun işaret fişeğini yaktı.

Gazete o ismin eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç olduğunı iddia etti. 

Tekin ve Yeni Şafak'ın iddialarına Suat Kılıç'tan cevap geldi. Kılıç, söz konusu haberin yayımlandığı Yeni Şafak gazetesine yönelik olarak "Şahsımı hedefe koyan düzmece 'haber' tümden gerçekdışıdır. Bu iftira, Yeni Şafak'ta nefrete varan husumetin son sürümüdür" dedi.

İşte o açıklama: 

"Yeni Şafak'ta şahsımı hedefe koyan düzmece "haber" tümden gerçekdışıdır. Bu iftira, Yeni Şafak'ta nefrete varan husumetin son sürümüdür. Yeni Şafak'tan alıntılanan, sosyal medyada yayılan, hedefi şahsımı linç etmek olan bu "haber" karşısında hukuk mücadelemiz başlatılmıştır. Temennim, Adliye'deki hesabın Adl-i İlâhiye'ye kalmaması; iftiraların ve iftiracıların müstehakını burada bulmasıdır"
<< Önceki Haber Husumetin son sürümü Sonraki Haber >>

Barbaros Şansal'a Atatürk Havalimanı'nda saldırı

Barbaros Şansal'a Atatürk Havalimanı'nda saldırı

IŞİD Reina Katliamı'nı üstlenmesine rağmen Kurtulmuş örgütün adını söyleyemedi

IŞİD Reina Katliamı'nı üstlenmesine rağmen Kurtulmuş örgütün adını söyleyemedi

Reina'yı kana bulayan IŞİD'çi böyle kaçmış

Reina'yı kana bulayan IŞİD'çi böyle kaçmış

Cübbeli 5 sene önce caiz dediğini bugün lanetli ilan etti

Cübbeli 5 sene önce caiz dediğini bugün lanetli ilan etti

Lüks araç denize düştü

Lüks araç denize düştü

Bamteli: CEBR-İ LÜTFÎ VE HASANÎ RUH

Bamteli: CEBR-İ LÜTFÎ VE HASANÎ RUH

İşte teröristin Reina’ya giriş anı

İşte teröristin Reina’ya giriş anı

Yandaş yazar: Yılbaşına karşıyız, istedikleri yeri havaya uçursunlar

Yandaş yazar: Yılbaşına karşıyız, istedikleri yeri havaya uçursunlar

Binali Yıldırım: Noel Baba giyimli iddiası yalan

Binali Yıldırım: Noel Baba giyimli iddiası yalan

‘Sizin istihbarat teşkilatınız çalışmıyor mu? Siz bu insanları niye takip etmediniz?

‘Sizin istihbarat teşkilatınız çalışmıyor mu? Siz bu insanları niye takip etmediniz?
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
05:09:46