Hüsnü Özyeğin de kriz mağduru

2010 yılında “anlarız hızlı, çözeriz hızlı” sloganı ile müşterinin ayağına kadar giderek hesap açması ile sektöre hızlı bir giriş yapan Fibabanka 2018 yılında bazı şubeleri kapatmıştı.





NİSANDA ÜÇ ŞUBE DAHA KAPATILDI





Şube sayısı 72'ye inen 2019 yılında da küçülmeye devam ediyor. İşadamı Hüsnü Özyeğin'e ait Fibabanka nisan ayında Bursa- Karacabey, İzmir Ödemiş ve Diyarbakır’da olmak üzere 3 şube kapadı.





Kapanan şubelerde çalışan onlarca kişi işsiz kaldı.





Fibabanka Diyarbakır şubesi 26 Temmuz 2013'te coşkulu bir törenle hizmete vermeye başlamıştı.





MÜDÜRLER KENDİ İKRAMİYESİNİ KISMADI!





Daha önce Fibabanka KOBİ Direktörü'nün banka personeline aldıkları masraf, komisyon ve ücretlere itiraz eden müşterilere neler söyleneceğine yönelik mail atması ile gündeme gelmişti.





Banka aynı zamanda kilit yönetici olarak tanımlanan üst yöneticilere yapılan yüksek miktarda (2017 yılında : 14,1 milyon TL, 2018 yılında 12,6 milyon TL ) maaş, ikramiye ve fayda ile eleştiri konusu olmuştu.





Hüsnü Özyeğin, Finansbank'ı 2007 yılında Yunan NBG'ye 2,7 milyar dolar mukabilinde Yunan NBG'ye satmıştı.







