Hüsnü Mahalli'nin 'felç riski' raporu verildi

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Hüsnü Mahalli'nin bağışıklık sisteminin çökme riskiyle karşı karşıya olduğu da görülmektedir. Bu risk, OTOİMMÜN denilen iltihaplanmaya sebep olmuştur. Bu iltihap, felç riskini de beraberinde getirmektedir'' dedi.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Medya Komisyonu Üyesi Barış Yarkadaş, sözlerine Reina katilini yakalayan İstanbul polisini kutlayarak başladı. Yarkadaş, "Türk polisi, enerjisini teröristleri yakalamak için harcamaya vakit bulabildiğinde başarılı olabiliyor. Önceki gece profesyonel bir katili yakalayarak, büyük bir iş başardılar. Ancak ne yazık ki; Türk polisinin enerjisi, sosyal medya takibinde harcanıyor'' ifadesini kullandı.

63 BİN KİŞİ TAKİP EDİLİYOR

Emniyet teşkilatı içinde kurulan Sosyal Medya Takip Birimi'nin 17 bin 800 kişi hakkında fezleke hazırladığını belirten Yarkadaş, "45 bin 400 kişinin de ev adresi aranıyor, kimlik tespiti yapılmaya çalışılıyor. Polis yaklaşık üç bin kişilik bir kadroyla, 63 bin kişiyi sosyal medyada takibe enerji harcıyor'' dedi.

'24 GÜNÜN HESABINI KİM VERECEK?'

Altı gazetecinin 24 gün önce sosyal medyadaki paylaşımlarından ötürü gözaltına alındığını ve üçünün dün gece serbest bırakıldığını da hatırlatan Yarkadaş, "Üç kişi, önümüzdeki günlerde neyle suçlandıklarını öğrenecek ve süreç buna göre işleyecek. Peki serbest kalan diğer üç kişinin 24 gündür maruz kaldığı muamelenin hesabını kim verecek?'' diye sordu.

'SAĞLIK SORUNLARI ARTIYOR'

Gazeteci Hüsnü Mahalli'nin de sosyal medya paylaşımlarından ötürü tutuklandığını belirten Yarkadaş, "Hala iddianamesi hazırlanmış değil; üstelik gün geçtikçe ciddi sağlık sorunlarıyla da karşı karşıya kalıyor'' dedi.

Yurt Gazetesi Yazarı - Halk TV Programcısı Hüsnü Mahalli'nin sağlık durumuna ilişkin son raporu açıklayan Yarkadaş, "Bu rapor, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Servisi'nindie hazırlanmıştır. Raporu, Hüsnü Mahalli'nin izniyle açıklıyorum'' ifadesini kullandı.

'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÇÖKÜYOR'

Mahalli'nin dün gece imzadan çıkan raporunun üzerinde ciddiyetle durulması gerektiğini belirten Yarkadaş, şöyle konuştu:

"Hüsnü Mahalli'ye üç günde bir kan sayımı yapılmaktadır. Dün yapılan kan sayımında düşüklük saptandığı için, kemik iliğinden biyopsi alınması planlanmaktadır. Mahalli yürüme güçlüğü çekmekte ve dengesini sağlayamamaktadır. Bu süre zarfında çeşitli damar hastalıklarının var olduğu da ortaya çıkmıştır. Mahalli'nin bağışıklık sisteminin çökme riskiyle karşı karşıya olduğu da görülmektedir. Bu risk, OTOİMMÜN denilen iltihaplanmaya sebep olmuştur. Bu iltihap, felç riskini de beraberinde getirmektedir. Mahalli, felç riskiyle karşı karşıyadır.''

Mahalli'ye yapılan testlerde kan sayımının düşüklüğünün yanı sıra tanımlanamayan bir hücrenin varlığının tespit edildiğini de belirten Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bunlar ne demektir? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin hazırladığı son rapora göre, Mahalli'nin felç riski vardır... Gazeteci ağabeyimiz Mahalli, artık çömelip kalkamamaktadır.. Ve bu yüzden, protez desteği şarttır. Mahalli'nin her gün kesintisiz bir biçimde en az iki saat yürümesi şarttır. Ancak; hastanede yanında dört jandarma ve bir gardiyan vardır. Mahalli'nin tutuklu bulunduğu hastane katında bunu yapabilmesi mümkün değildir.''

'STRESSİZ ORTAM ŞART AMA...'

Hüsnü Mahalli'nin çeşitli hastalıklarla mücadele ettiğini hatırlatan Yarkadaş, ''Mahalli'nin yakalandığı MS hastalığının tedavisi için, stressiz bir ortam gerekmektedir. Ancak hastanenin gürültüsü ve hijyen koşullarının olmayışı, bu tedaviyi de engellemekte ve MS ilerlemektedir'' dedi.

Yarkadaş, "Mahalli'nin tutuklu olarak tedavi gördüğü hastanede 20 kişi bir banyoyu kullanmaktadır. Bu da MS'in tedavisi için gereken hijyen ortamının olmadığının kanıtıdır. Mahalli, tutuklu statüsünde olduğu için, dışarıdan yemek alamamakta ve yeterli beslenmeyi sağlayamamaktadır'' diye konuştu.