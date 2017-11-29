Hüseyin Gülerce sosyal medyada alay konusu oldu!

Gülerce'nin Twitter hesabı üzerinden yaptığı "Komplo teorisi olarak değil ama dikkat çekici: Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te açtığu kutunun kurdelası, altta haç işareti gibi göründü" paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu.















İşte o tepkilerden bazıları:















































