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Hüseyin Gülerce sosyal medyada alay konusu oldu!
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Hüseyin Gülerce sosyal medyada alay konusu oldu!
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29 Kasım 2017 15:53
Hüseyin Gülerce sosyal medyada alay konusu oldu!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında belgeleri açıkladığı grup toplantısının ardından Hüseyin Gülerce tarafından hedef alındı.
Kılıçdaroğlu Erdoğan ailesinin milyonluk para transferlerinin dekontlarını gösterdi
Gülerce'nin Twitter hesabı üzerinden yaptığı "Komplo teorisi olarak değil ama dikkat çekici: Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te açtığu kutunun kurdelası, altta haç işareti gibi göründü" paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu.
İşte o tepkilerden bazıları:
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