Samanyolu Haber /Gündem / Hürriyet'ten satıştan sonra ayrılık haberleri peş peşe geliyor... İki kadın gazeteci ayrıldı... /27 Mart 2018 08:22

Hürriyet'ten satıştan sonra ayrılık haberleri peş peşe geliyor... İki kadın gazeteci ayrıldı...

Doğan Medya'nın , geçen hafta Demirören Holding tarafından satın alınmasından sonra yaprak dökümü başladı

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Doğan Grubu'ndan Demirören Holding'e geçen Hürriyet ile yolları ayrılan ilk isim köşe yazarı Melis Alphan oldu. Alphan Twitter'dan paylaştığı mesajda "Bugün Hürriyet’le yollarımı ayırdım. Bu uzun, heyecanlı ve güzel yolculukta beraber yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı. Hürriyet gazetesinde Melis Alphan'dan sonra ikinci istifa haberi geldi. Hürriyet'in Washington muhabiri Cansu Çamlıbel, sosyal medya hesabından ayrılık kararını açıkladı.

Hürriyet gazetesi ve CNN Türk televizyonunu da içeren Doğan Yayın Grubu'nun Demirören Grubu'na satılmasının ardından, medya organlarında çalışanların akıbeti merak ediliyordu.

İlk istifa haberi Hürriyet yazarı Melis Alphan'dan gelmişti. Melis Alphan'ın ardından Hürriyet muhabirlerinden Cansu Çamlıbel de istifa etti. Çamlıbel "Vedalarımız başlarken….kalbim sizinle" mesajıyla istifa ettiğini açıkladı.


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