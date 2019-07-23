Samanyolu Haber /Medya / 'Hürriyet'in satışları 40 bine düştü' /23 Temmuz 2019 10:46

'Hürriyet'in satışları 40 bine düştü'

Bir dönem Türkiye medyasının “Amiral Gemisi” olarak tanımlanan Hürriyet gazetesinin satışları eridi. Doğan Grubu’ndan Demirören Grubu’na satılan gazetenin satış rakamlarının 40 bine düştüğü iddia edildi.

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Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı dünkü yazısında bu bilgiyi "Hürriyet ile Cumhuriyet gazetesi arasındaki net satış farkı 6-7 bine indi" diye duyurdu.

Yandaş medyanın “metro gazetesi”ne dönüştüğünü ifade eden Bursalı, “Satış raporlarına baktığınızda, hepsi maşallah uçuyor. Başbayilerden büyük ölçekli toplu alımlarla, çalımlarından geçilmiyor. Sitelerin girişlerine bedava yığılıyor tomarlar. Birer ‘metro gazetesi’ne dönüştü yandaş medya.. Metro gazetesi, Avrupa’nın metropollerinde parasız dağıtılır. İlandan parasını kazanır” diye yazdı.

Beş ay önce Hürriyet’in satışının 60 bin olarak kendisine bildirildiğini belirten Bursalı, yakın bir zamanda işin içinde ama “gazetesiz” bir yazar dostunun ise bu rakamın 40 bin olduğunu söylediğini ifade etti.

Bursalı bugünkü yazısında da Hürriyet’ten bir arkadaşının aradığını ve “Bayi satışı konusunda verdiği 40 bin satış bilgisinin yanlış olduğununu, haftalık ortalama satışın 130 bin olduğunu söylediğini ve satışı Hürriyet’e sormamış olmasını da eleştirdiğini” belirtti. Gazetelerin haftalık satış raporlarının internet sitelerinde yer aldığını ancak bu rakamların doğru olmadığını ifade eden Bursalı, “Gazete satışlarında bir saydamlık olmayınca ortalıkta çeşitli rakamların uçuşması da doğaldır. Gazeteler başbayilerden toplu alımla satışlarını artmış gösteriyor ve bu gazeteleri dağıtıyorlar. Bu konuda saydamlık şart. Ama kimin işine gelir ki? Kandırmaca yapılıyor” diye yazdı.

Gazetelerin bayi satışlarına ilişkin de eleştirilerin bulunduğunu ifade eden Bursalı, şöyle devam etti:

“Aldığım yeni bilgilere göre, mesela gazete reklam pazarlama bölümü promosyonlu satış yapıyor, market zincirlerine, otobüs firmalarına, demiryollarına, bazı şirketlere, bazı üniversitelere.. Genellikle bu saydığım kurum ve kuruluşlara, yapılan reklam veya kampanya ile birlikte bu satışlar yapılıyor; reklam pazarlama bölümleri bayi satışlarını böyle yüksek gösterebiliyorlar. Yani ‘tekil kişilere bayi satışları’nın da bu açıdan saydamlığı tartışmalı.”

 
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