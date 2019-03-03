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Hürriyet'in ombudsmanı da bırakıyor
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Hürriyet'in ombudsmanı da bırakıyor
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03 Mart 2019 16:04
Hürriyet'in ombudsmanı da bırakıyor
Hürriyet'in Ombudsman'ı Faruk Bildirici'nin gazete ile yolları ayrılıyor.
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Medyatava'da yer alan habere göre Bildirici'nin son yazısı yarın çıkacak.
27 yıldır Hürriyet'te çalışan gazetecinin kendi isteğiyle ayrıldığı belirtiliyor.
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