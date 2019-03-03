Samanyolu Haber /Medya / Hürriyet'in ombudsmanı da bırakıyor /03 Mart 2019 16:04

Hürriyet'in ombudsmanı da bırakıyor

Hürriyet'in Ombudsman'ı Faruk Bildirici'nin gazete ile yolları ayrılıyor.

SHABER3.COM

Medyatava'da yer alan habere göre Bildirici'nin son yazısı yarın çıkacak.

27 yıldır Hürriyet'te çalışan gazetecinin kendi isteğiyle ayrıldığı belirtiliyor.
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