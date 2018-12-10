Samanyolu Haber /Gündem / Hürriyet'in okur temsilcisinden kendi gazetesine sansür eleştirisi /10 Aralık 2018 11:58

Hürriyet'in okur temsilcisinden kendi gazetesine sansür eleştirisi

Hürriyet gazetesi ombudsmanı Faruk Bildirici bugünkü yazısında Anadolu Ajansı ve Hürriyet dahil birçok gazeteyi, İngiltere'nin, Akın İpek’in Türkiye’ye iadesiyle ilgili talebi reddetme gerekçesine haberlerinde yer vermediği için eleştirdi.

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Geçtiğimiz günlerde İngiliz mahkemesi Türkiye'nin  Akın İpek'in iade edilmesi talebini reddetmiş, bu gelişme her yerde haber olmuştu. Hürriyet yazarı Faruk Bildirici bu haberlerde İngiliz mahkemesinin ret gerekçesine yer verilmediğine dikkat çekerek kendi gazetesi Hürriyet dahil medyayı eleştirdi. Gerekçede Türkiye'de adil yargılama yapılmadığına, işkence ve kötü muameleye yer verildiğini belirten Bildirici şöyle yazdı:

“İNGİLİZ mahkemesi, Koza Holding yöneticisi Akın İpek’in Türkiye’ye iadesiyle ilgili talebin reddine karar verdi” deniliyordu haberin ilk cümlesinde. Ama arkasından gelen cümlelerin hiçbirinde İngiliz mahkemesinin hangi gerekçeyle bu kararı aldığı bilgisi yoktu. 

Oysa Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün “...İngiltere yargısının ret kararı siyasi içerikli bir değerlendirme” sözlerine yer verilmişti Hürriyet’in 29 Kasım tarihli haberinde. Ama ret kararının gerekçesi yazılmadığı için Gül’ün itirazının nedeni anlaşılmıyordu. Merak ettim, diğer gazeteleri de taradım. Milliyet, Star, Yeni Şafak, hatta Karar, Birgün ve Cumhuriyet’teki haberlerde de yer verilmemişti İngiliz mahkemesinin gerekçesine. Zaten hepsi de Anadolu Ajansı’nın haberini almıştı. Haberlerde saklanan gerekçeyi bulmak için internette bir süre dolaşmam gerekti. Meğer “Suçlamaların siyasi olduğu, Türkiye’de adil yargılama yapılmadığı, işkence ve kötü muameleye tabi tutulabilecekleri” gerekçesini öne sürmüş İngiltere’deki mahkeme. Önemsiz mi? İngiliz yargısında, Türkiye’deki hukuk düzenine ilişkin böyle olumsuz bir bakış oluştuğunu okurlarımızın öğrenmeye hakkı yok mu?"

   
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