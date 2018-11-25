Samanyolu Haber /Gündem / Hürriyet ve Sabah'ın patronları dünür oldular /25 Kasım 2018 11:05

Hürriyet ve Sabah'ın patronları dünür oldular

Türkiye'nin en büyük iki medya grubunun sahipleri dünür oluyor. Hürriyet, Kanal D, Milliyet, CNN Türk gibi medya kuruluşlarına sahiplik eden Demirören Ailesi ve Sabah, ATV'nin de bağlı olduğu hükümet medyasının merkezi konumunda olan Turkuvaz Medya'nın sahibi Kalyon ailesinin çocukları nişanlandı.

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Demirören Medya’nın patronu ve Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in kızı Yelda Demirören ile Turkuaz Medya’nın en büyük hissedarı Hasan Kalyoncu’nun oğlu Haluk Kalyoncu, gerçekleşen törenle nişan yüzüklerini taktılar.



Turkuvaz Medya Başkanvekilliği görevinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak var.

Demirören Grubu gazete ve dergi dağıtımı yapan şirketi Yaysat'ı geçtiğimiz günlerde kapatmıştı. Türkiye'de iki dağıtım şirketi bulunuyordu. Biri Yaysat, diğeri ise iktidar medyasının merkezi konumundaki Sabah gazetesinin de bağlı olduğu olduğu Turkuvaz Medya'ya ait, Turkuvaz Dağıtım idi.
 
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