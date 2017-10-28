Samanyolu Haber /Gündem / Hürriyet ve A Haber'in Metin Topuz haberi yalan çıktı! /28 Ekim 2017 14:40

Hürriyet ve A Haber'in Metin Topuz haberi yalan çıktı!

Metin Topuz'un telefonunun şifresi kırılmamış, şifreyi kendisi vermiş

SHABER3.COM

Bugün Hürriyet Gazetesi ile A Haber Televizyonu, ABD-Türkiye arasındaki vize krizinde neden olan  Başkonsolusluk irtibat görevlisi Metin Topuz’un el konulan telefonunun şifresinin kırıldığı ileri sürdü. Hürriyet’e göre, telefonun WhatsApp yazışmaları ele geçirildi. Yazışmalarda, ‘Reza Zarrab’ isimli bir WhatsApp gurubu yer alıyordu. Bu grup, Reza Zarrab’ın Miami’de tutuklandıktan sonra Topuz tarafından açıldığı öne sürüyordu. Günün ilerleyen saatlerinde ise bu haberin doğruları yansıtmadığı anlaşıldı.

Washingtonhatti.com’un haberine göre, RS FM’den Yavuz Oğhan’ın Bide Bunu İzle programına katılan Metin Topuz’un avukatı, “Telefonunun şifresi kırılmadı, kendisi verdi.” açıklaması yaparak iddiaları yalanladı.

Haberi yazan Toygun Atilla ise, şifrenin kırılması ile şifrenin verilerek açıklaması arasında bir fark olmadığını twitter hesabından duyurdu. Bunun ne kadar doğru bir tespit olduğunu ve haberi ne kadar doğruladığını okurların karar vereceği aşikar.

Diğer taraftan Hürriyet’in yayınladığı ve Metin Topuz’un telefonundaki WhatsApp yazışmaları olarak lanse edilen konuşmaların özel konuşmalar olduğu, herhangi bir şekilde suçun içermediği ifade ediliyor.
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