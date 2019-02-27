Samanyolu Haber /Gündem / Hürriyet seneye kapanır /27 Şubat 2019 12:48

Hürriyet seneye kapanır

Habertürk yazarı Oray Eğin, bugünkü yazısından çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Eğin, Hürriyet Gazetesi'nin önümüzdeki yıl kapanabileceği belirtti.

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Oray Eğin Hürriyet Gazetesi’nin dijital dönüşümde yaşadığı sancılı süreçle ilgili yaşananları şöyle sıraladı. İşte Oray Eğin’in “Hürriyet bir seneye kapanır” başlıklı o yazısı:

Türk medyasında bir gazetenin internet sitesinde çalışan muhabir, yazar, editörlere ikinci sınıf gazeteci muamelesi yapıldığını ifade eden Eğin, “Bu sınıf ayrımını iyice belli etmek için sitenin “Yazarlar” kısmında “huriyet.com.tr yazarları” diye ayrı bir bölüm var. Gazeteyle web sitesinin yöneticisi hala ayrı.

Daha önce çalıştığım Sözcü’de gazeteyle internet sitesi ayrı binalardan yönetiliyordu mesela. Orada geçirdiğim üç senede iki ayrı binada çalışanlardan birinin internetin ne olduğunu bildiğinden, diğerinin de gazetecilikten anladığından emin olamadım.

İşin garibi, teknolojik değişimlerin gazeteciliğe etkisini anlayamayan gazetelerde bu gericilik hakimken Açık Radyo gibi ayakta kalması için yenilikçi olmaya mecbur platformlar da modası geçmiş tutuculuklarından kurtulamıyorlar. Bizleri bekleyen tek tehlike iklim değişikliği değil.

Türk medyasında bugün bile hala birçok gazeteci “İnternet sitesi” derken seslerindeki ve yüz ifadelerindeki küçümsemeyi gizleyemiyor. Hele hele “Sosyal medya yüzünden okumuyoruz, yazarlarımızı gizleyelim,” diyen Hürriyet yöneticilerini gördükçe gülümsüyorum. Sonlarını kendi kendilerine hazırladıklarının farkında değiller, hala günah keçisi arıyorlar.” dedi.
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