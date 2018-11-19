Samanyolu Haber /Gündem / Hürriyet, Rahip Brunson'la yaptığı söyleşiyi yayımlamadı! /19 Kasım 2018 21:24

Hürriyet, Rahip Brunson'la yaptığı söyleşiyi yayımlamadı!

Hürriyet gazetesi, İzmir’de tutuklanması Türkiye ile ABD arasında krize neden olan Rahip Andrew Craig Brunson’la yapılan söyleşiyi yayımlamadı.

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T24’ün Hürriyet koridorlarında konuşulan sansürle ilgili olarak aldığı bilgilere göre, gazetenin Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel, Türkiye’deki tahliyesinden sonra ev hapsi de kaldırılınca ABD’ye giden Brunson’la yaklaşık üç hafta önce bir söyleşi yaptı.

T24’ün, içeriği konusunda bilgi alamadığı söyleşinin yayınından son anda vazgeçildi. Türkiye medyasına Brunson’un verdiği bu ilk söyleşiyi yayımlamama kararının Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar değil, Demirören Medya Grubu Başkanı Mehmet Soysal tarafından alındığı öğrenildi.

Doğan Medya Grubu mart ayında Demirören Holding’e satıldıktan sonra grubun başına, halen Milliyet’te köşe yazan Mehmet Soysal getirilmişti.
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