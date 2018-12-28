Samanyolu Haber /Gündem / Hürriyet muhabirine 15 yıla kadar hapis istemi: Gerekçe 17-25 Aralık tweetleri /28 Aralık 2018 12:11

Hürriyet muhabirine 15 yıla kadar hapis istemi: Gerekçe 17-25 Aralık tweetleri

15 Temmuz sonrası tutuklanan ve yaklaşık bir ay cezaevinde kalan Hürriyet gazetesi muhabiri Arda Akın hakkında 'örgüte yardım' suçlamasıyla iddianame düzenlendi. 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Akın'ın Twitter hesabından attığı 17-25 Aralık tweetleriyle örgüt adına algı faaliyetinde bulunduğu suçlaması getirildi

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Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Arda Akın'ın tweetleriyle ilgili ilginç ifadeler var... İddianamede Akın'ın sosyal medya üzerinden algı yapan hesapların attığı tweetlere benzer tweetler atarak algıya hizmet ettiği iddia edilirken bu tweetlerin 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarıyla alakalı olduğu görüldü.

Akın ifadesinde, söz konusu paylaşımların kendisine ait olduğu ancak bu paylaşımlarda örgüte yardım ve örgüt adına algı oluşturmak amacının olmadığını, örgüt ile uzaktan yakından alakasının olmadığını, darbeye karşı paylaşımlarının da olduğunu, sıcaklıkla ilgili tweeti hava durumuyla ilgili bir haberden esinlenerek paylaştığını söyledi.

İddianamede yapılan değerlendirmede, "Şüphelinin örgüt mensuplarının algı faaliyetlerinde kullandığı söylemleri benzer içerikle topluma zaman zaman sosyal medyada duyurduğu anlaşılmıştır. Bu tespitlerle şüphelinin örgüt içinde hiyerarşik yapıya dahil olduğuna dair yeterli delil olmamakla birlikte örgüt adına algı faaliyetlerine katılarak örgüte yardım ettiği kanaatine varmıştır" denildi.

Akın hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

2016 YILINDA BİR AY CEZAEVİNDE KALMIŞTI

29 Temmuz 2016'da gözaltına alınan Arda Akın, nöbetçi Sulh Ceza hakimliği sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı üzerine Akın aynı yıl ağustos ayında yeniden gözaltına alınarak tutuklanmış, 9 Eylül 2016'da Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan itiraz üzerine tahliyesine karar verilmişti.
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