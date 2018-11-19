Samanyolu Haber /Medya / Hürriyet iki yazarını daha gönderdi /19 Kasım 2018 12:08

Hürriyet iki yazarını daha gönderdi

Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, gazete yönetiminin iki köşe yazarıyla yollarını ayırdığını duyurdu.

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Bildirici, ayrılık kararına neden olarak 'tasarruf önlemlerinin' gösterildiğini bildirdi.

Faruk Bildirici, "Medyaya yeni kaynak" başlığıyla yayımlanan yazısında "Selçuk Şirin'in son yazısı 28 Ekim'de, Özgür Bolat'ın son yazısı ise 15 Eylül'de çıkmıştı Hürriyet'te. O tarihten sonra da yazıları yayımlanmadı" ifadesini kullandı.

"Dikkatli okurlar, bu iki yazarın yazılarının kesildiğini fark ettiler ve nedenini sordular bana. Ben de karşılık vermeden önce gazete yönetimine sordum. Her ikisiyle de yolların ayrıldığı ve yazılarının devam etmeyeceği yanıtını aldım" diyen Bildirici, sözlerine şöyle devam etti:

— Nedeni de "son ekonomik sıkıntılar, dövizdeki artış ve kâğıt fiyatlarının artması nedeniyle gazetedeki sayfa sayısının azaltılması ve benzer tasarruf önlemleri alınması" imiş.

— Selçuk Şirin, 13 Mayıs 2014, Özgür Bolat da 11 Kasım 2008 tarihinde internette yazmaya başlamıştı; yazıları daha sonra basılı gazetede de yayımlanır olmuştu. Kuşkusuz her ikisinin de okurları, takipçileri vardı; merak etmeleri de doğaldı. Yazarların gelişleri gibi vedalaştıklarını bilmek de okurun hakkı… Gazeteciliğin her aşamasının okur nezdinde şeffaf olması gerekli.
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