Hürriyet gazetesinde çok sayıda işten çıkarma

Doğan Grubu’na ait gazete ve televizyonların Demirören Grubu'na geçmesinin ardından başlayan işten çıkarmalara bir yenisi daha eklendi.





Medyaradar’ın haberine göre, işten çıkarmalar bu kez Hürriyet'in internet sitesinde yaşandı.





Daha önce de küçülmeye gidilen Hürriyet.com.tr’de ikinci dalgada yine çok sayıda isim işten çıkarıldı.





İşten çıkarılanlara ilişkin gelen ilk isim listesi şu şekilde:





Timuçin Eriç (Spor Müdürü)





Ozan Öztürk (Spor Editörü)





Hakan Alkan (Gündem Editörü)





Nur Tütüncü (Video Editörü)





Sebla Koçan (Metin Yazarı ve Video Editörü)





Songül Dalgıç Bilgili (Gündem Editörü)





Önümüzdeki günlerde listeye yeni isimlerin eklenmesinin beklendiği belirtiliyor.