Samanyolu Haber /Gündem / Hürriyet bir anda nasıl yüreklendi.... /23 Ağustos 2017 10:52

Hürriyet bir anda nasıl yüreklendi....

Can Ataklı: Hürriyet bir anda yüreklenmiş ve aynı o fedainin üslubuyla aslan kesilmiş gibi

SHABER3.COM

Sözcü Yazarı Can Ataklı 'Racon' çıkışından sonra  Doğan Grubunun sevincini yazmış... 

İşte Ataklı'nın değerlendirmesi 


Doğan Grubu’nun amiral gemisi Hürriyet pek sevinçli pek mutlu. Çünkü grubun üzerine bir kara bela gibi çöken bir saray fedaisinin bizzat saraydan ağır bir tokat yediğine inanıyor.

Erdoğan’ın “Kimse benim adıma konuşmasın, racon kesmeye, ayar vermeye çalışmasın, sadece ben racon keserim” açıklaması ile bir saray fedaisini hedefe koyduğunu düşünen Hürriyet, yazarlarından Ahmet Hakan’a “Haydi şimdi böğürsene” başlıklı bir yazı yazdırdı.

Ahmet Hakan adlı Hürriyet yazarı Erdoğan’ı da göklere çıkaran yazısında o saray tetikçisine hitaben “Suratına nakşetti Osmanlı tokadını” diye yazdı.

Güya medyanın en büyüğü bu grup bugüne kadar parmak kadar bir çocuğa cevap veremedi gibi istediği her şeyi de yaptı. O fedai “Şunu atacaksın” dedi hemen attılar “Şu programı kaldıracaksın” dedi hemen kaldırdılar, “şunu işe alın” dedi aldılar.

O fedai haksız mı? Diyor ki “Nerede Tolga Tanış?” Gerçekten nerede? O fedai tehdit edene kadar Tolga Tanış yazıyordu. Nevşin Mengü nerede örneğin?

… Şimdi Erdoğan’ın bir konuşmasını o fedaiye karşı yaptığı varsayımından hareket eden Hürriyet bir anda yüreklenmiş ve aynı o fedainin üslubuyla aslan kesilmiş gibi.

Ama şu da var; Kastedilen saray fedaisi Erdoğan'ın sözlerini hiç üzerine alınmamış. Tam tersine kendini daha da güçlü görüyor. Dün çalıştığı tv kanalından Doğan Grubu'na saydırıyor “racon” kesiyor “ayar” veriyordu. Merakla bekliyorum. O fedai bu tavrını devam ettirirse ne olacak? Sarayın kendi tetikçilerine “Osmanlı tokadı” attığını düşünen Doğan Grubu o fedaiden gelecek muhtemel tehdit ve şantajları ciddiye almazsa ve başına bir iş gelirse ne yapacak?



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