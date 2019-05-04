Samanyolu Haber /Ekonomi / Hurmanın tadına bakmak 2 lira! /04 Mayıs 2019 17:27

Hurmanın tadına bakmak 2 lira!

Ramazan yaklaşırken vatandaşı mutfak telaşı sardı. Cep yakan fiyatlara satılan ürünlerle dolu tezgâhlarda hurmanın tadına bakmak bile 2 lira.

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Ürünleri artık tadımlık niyetine alabilen vatandaş tadına baktığı ürüne dahi para öder vaziyete geldi. 

Birgün'den Berrak Güngör, Ramazan Bayramı öncesinde Eminönü'ne gitti. Geçinemediklerinden dert yanan vatandaşlar, ürünlerin tezgâhlardaki fiyatlarının cep yaktığını belirterek, “Eskiden Ramazan alışverişine çıkmanın bir anlamı vardı. Artık sadece tadımlık alabiliyoruz. Poşet dolmuyor” dedi.

Vatandaşlardan biri hurmanın tadına bakmanın iki lira olduğu bir tezgâha denk geldiğini belirterek; “Zaten geçinemiyoruz. Bir de şuraya bakın. Hurma almak istesen tadına bakmak bile iki lira” diye sitem etti. Bir diğer vatandaş da, “Her şey ateş pahası, bari bıraksınlar da garibanlar ramazanda yesin. Ama yok ramazandan iki hafta önce fiyatlar artmaya başladı. Bir şeyler alayım, ramazana hazırlık yapayım diye geldim ama en ucuz lokum vardı ondan alıp eve döneceğim” dedi.

Eski zamanlarda ramazan alışverişlerinin adresi olan Eminönü, artık sadece turistlerin akın ettiği bir yer haline geldi. Artan fiyatlardan vatandaş kadar esnaf da dert yanar hale gelmiş. Esnaf da, “Sürekli müşterilerin bir kısmı artan fiyatlar yüzünden gelmez oldu. Gelenler de aldıkları ürünün gramajını düşürdü. Eskiden bir kilo peynir alan adam artık 250 gram alıyor. Sadece Ramazana özel bir durum değil, her şey zaten çok pahalı” ifadelerini kullandı
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