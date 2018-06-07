Hurda teşviği Pazartesi başlıyor

Maliye Bakanı Ağbal, 10 bin liralık hurda teşviki uygulamasının tebliğ hazırlığını tamamladıklarını söyledi.







Ağbal, yaptığı açıklamada, "Hurdaya ayrılacak araçlar için vereceğimiz ÖTV teşviki uygulamasını yönlendirecek tebliğ hazırlığını tamamladık. Ekonomi Bakanlığımızla birlikte hazırladığımız tebliğ, pazartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanacak ve uygulama başlayacak" ifadelerini kullandı.







Şimdiden çok sayıda hurda otomobilin toplandığı ve uygulamanın bir an önce başlamasının beklendiğinin anlaşıldığını dile getiren Ağbal, otomotiv firmalarının bu konuda büyük bir kampanyaya başlamaya hazırlandığını duyurdu.





Ağbal uygulama ile ilgili olarak ise, "16 ve daha büyük yaştaki otomobillerini hurdaya çıkaran vatandaşlarımız, yeni araç alırlarsa ÖTV'yi 10 bin lira daha az ödeyecek. Yani, yeni araçlarını 10 bin lira daha ucuza almış olacak" dedi.