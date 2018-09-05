Samanyolu Haber /Gündem / Hülya Koçyiğit'in kızı ve damadına icra şoku /05 Eylül 2018 01:17

Hülya Koçyiğit'in kızı ve damadına icra şoku

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hizmet veren, Hülya Koçyiğit'in kızı ve damadı Gülşah-Ender Alkoçlar'ın işletmeciliğini yaptığı 4 yıldızlı Alkoçlar Adakule Oteli'ndeki 700 tatilci, kira alacağının mülk sahibine ödenmemesi üzerine gelen haciz nedeniyle polis nezaretinde tahliye edildi. Tatilciler çevredeki otellere yerleştirildi.

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Gülşah-Ender Alkoçlar’ın işletmeciliğini yaptığı 329 oda ve 750 yatak kapasiteli 4 yıldızlı Alkoçlar Adakule Oteli’nin mülk sahibi olan Şefik Yaman, Alkoçlar’dan alacağı kirayı tahsil edemediği için bugün öğlen saatlerinde polis ve icra memurları eşliğinde otele geldi.

İcra işlemeleri kapsamında polis nezaretinde otelden çıkarılan tatilciler çevredeki otellere yerleştirildi. Otel yönetimi yürütülen icra işlemleriyle ilgili açıklama yapmazken, basın mensupları özel güvenlik tarafından otele yaklaştırılmadı. Uzaktan dahi görüntü alınması engellenen basın mensuplarıyla otelin güvenlik görevlileri arasında yaşanan gerginliğe polis müdahale etti.

ODALARDAN, PLAJDAN VE HAVUZDAN ÇIKARILDILAR

Otelin plajından, havuzdan ve odalarından çıkarılan tatilciler tur operatörlerinin ve seyahat acentelerinin devreye girmesi sonucu çevredeki otellere yerleştirildi. Tur şirketleri ve seyahat acentelerinin yöneticileri, turizme zarar verilmemesi için misafirleri çevredeki otellere yerleştirdiklerini söyleyerek yaşanan duruma tepki gösterdi. Valizlerini toplayarak minibüslerle binen tatilciler de yaşanan duruma isyan etti.
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