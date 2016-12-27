Samanyolu Haber /Gündem / Hülya Avşar'a Erdoğan torpili... /27 Aralık 2016 15:35

Hülya Avşar'a Erdoğan torpili...

Uzun süredir televizyonda iş yapmayan Hülya Avşar, hükümetin ballı ihalelerinden pay alan Ferhat Şahenk’in sahibi olduğu Star TV'de programa başlıyor.

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İddiaya göre, Avşar için bu programın “ricası” Saray’dan geldi. 

Avşar, Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine Cumartesi akşamları yayınlanmak üzere program için hazırlıklara başladı. 

Yeni yılda Star TV’de yayınlanacak programın ilk konuğunun da Erdoğan olacağı öğrenildi. 

Ünlü şarkıcı en son Acun Ilıcalı'nin sahibi olduğu TV8’de ses yarışmasında juri üyesi olmuş ve program yapmıştı.



CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI ABARTILDIĞI KADAR YOK

Hülya Avşar'ın Erdoğan'dan torpil koparmasının geçmişi, Saray ziyaretine uzanıyor...
Gezi sürecinde de Erdoğan ile birebir görüşme yapmaya giden ve havuz medyasında geniş yer bulan bu gelişmeler, uzun süredir işsiz kalan Avşar'ın imdadına Saray'ın yetişmesine vesile oldu.

Hülya Avşar, Atatürk Orman Çiftliği arazisine inşa edilen sarayla ilgili tartışmaların ayyuka çıktığı dönemde Saray'ı ziyaret etmiş ve "Hiç tahmin ettiğimiz kadar ihtişamlı değil, ben çok ihtişamlı görmedim. Abartıldığı kadar yok" demişti. Saray'a girdikten sonra "Zaman geçtikçe bugün yapılan tartışmaların ne kadar gereksiz olduğunu anlayabileceğiz" diye düşündüğünü belirten Avşar, "Gezdik, gezdirdiler. Düşünüyorsunuz Putin geliyor, Papa geliyor, böyle bir yerde ağırlamış olmak çok keyifli olsa gerek. Olması gereken bir bina olmuş. Yakına gelip görmek lazım ki abartıldığı kadar olmadığına karar verdim" diye konuşmuştu.

Saray için avukatlığa soyunan Avşar, bir gazetecinin, bu görüşlerini Erdoğan ile paylaşıp paylaşmadığını sorması üzerine de "Neredeyse benim evim daha şaşaalı diyecektim. O kadar diyemedim tabi" demişti.


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