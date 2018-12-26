Hulusi Akar'a zor sorular

Artıgerçek.com'da kaleme aldığı yazıda Ahmet Nesin, Hulusi Akar'a karanlıkta kalan bir çok soruyu sordu





Ben başından beri 15 Temmuz 2016 darbe girişimi gecesinde Hulusi Akar'ın tavırlarının ciddi bir şekilde incelenmesi taraftarıyım







Hulusi Akar'a, ben başından beri 15 Temmuz 2016 darbe girişimi gecesinde Hulusi Akar'ın tavırlarının ciddi bir şekilde incelenmesi taraftarıyım. Meclis'te CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'le girdiği tartışmada kendisini "Yatağınıza yattığınızda düşünün, kafanızda tabanca varken, hayır diyebilecek kaç kişi var? Denemeden söylemeyin, deneyin. Akıncı'ya götürdüler, etrafımızda silahlı insanlar, bir sürü asker. Bütün o alçakların önünde tek başına oturuyorum. 'Bunu okuyun, imzalayın' dediler. İmzalamadım. Sayın Özel'in, terör örgütlerine dahi söylemediği hususu, bir genelkurmay başkanına... 49 yıl hizmet yaptım ben..." diye savundu Akar ve darbecilerin başına silah dayayarak "Başımıza geçeceksin" dediklerini söyledi.





Hulusi Akar'ın bu açıklaması benim bugüne kadar darbe üzerine yaptığım bütün tezleri doğrular nitelikte. Sorular çok basit esasında, aynı önceki yazımda sorduğum gibi sorular sıralayacağım ama bir farkla, bu kez sorduğum kişi belli.





Darbe girişimini haber alır almaz neden bütün silahların (tank, uçak, gemi) yerlerinden hareket etmesini yasaklamadınız?

Darbe girişimini öğrenir öğrenmez neden Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Jandarma komutanıyla irtibata geçmediniz?

İrtibata geçmeme nedeniniz onların darbeci olduğu kuşkusuysa neden haklarında soruşturma açmadınız ve gözaltına aldırtmadınız?

Darbe sonraki askerî şurada neden sadece Jandarma komutanı görevden alındı?

Onlar darbeci değilse sizin darbe girişimcisi olma olasılığınız var mıydı ve son anda duruma göre yön değiştirdiniz?

Dünyada ve Türkiye'de bu kadar darbe olmuş ve deneyim kazanılmışken, darbe girişimcileri sizin başınıza silah dayayıp "Başımıza geçeceksin" diyebilirler mi?

Darbeciler darbe liderini darbe girişimine başladıkları anda mı seçerler?

Darbe gecesi Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'la beraber gözaltına alınmanıza karşın, neden onun elleri arkadan kelepçelendi ama siz gözaltına elinizi kolunuzu sallayarak alındınız?





Salih Zeki Çolak kelepçelendiğinde binanın nizamiye girişinde bulunan asker, astsubay yada subay neden karşınızda hazırola geçti?

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu sizi cep telefonundan aradı mı yada diğer komutanlar aradı mı, aradıysa yanıtladınız mı, yanıtlamadıysanız, NEDEN?

Sizin gözaltına alındığınız yerde neden kamera yoktu da Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın gözaltına alındığı yerde vardı?

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Abdullah Gül'ün bahçesine helikopterle gitmeniz darbe girişimine karşı yapılan darbenin bir planı mıydı ve bu emri size kim verdi?

Son olarak, Ergenekon grubuna dahil olmadığınız için mi Genelkurmay Başkanlığı görevinden alınıp Milli Savunma Bakanı yapıldınız?

Aynı önceki yazımda da dediğim gibi bunların 3-4 misli, hatta 10 misli soru sorabilirim ama sormayacağım, çünkü önce bunların yanıtı gerek sayın darbe esnasında darbenin başına geçer misiniz diye sorulan komutan...