Samanyolu Haber /Gündem / Hulusi Akar yine sahnede.... Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak iddiası ortaya atıldı.... /07 Temmuz 2018 20:58

Hulusi Akar yine sahnede.... Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak iddiası ortaya atıldı....

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, pazartesi günü yeni kabineyi açıklayacağını duyurdu.

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 Erdoğan'ın kabinesinde yer alacak isimler kadar yardımcılarının kim olacağı da merak edilen bir başka husus.  

Bu yönde daha önce çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Adı geçenlerden biri ise Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar.

Akar'ın ismi bir kez daha Cumhurbaşkanı yardımcılığı için geçiyor. İddianın sahibi ise hükümete yakın Sabah yazarı Mahmut Övür.

Övür, 'Yeni dönem sürpriz isimler' başlıklı yazısında Bekir Bozdağ, Berat Albayrak, Süleyman Soylu,Abdulhamit Gül, Mevlüt Çavuşoğlu ve Ahmet Arslan gibi isimlerin bir süre daha milletvekili olarak devam edeceğini savunuyor.

Övür'e göre Cumhurbaşkanı yardımcısı, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar olabilir. Akar'ın bu göreve getirilmesiyle de TSK'da değişiklikler yapılacağını belirten Övür, şunları söylüyor:

"Değişimin adresi TSK, isim de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı yardımcılarından birinin Akar olacağı öngörülüyor.

Eğer Akar oraya geçerse boşalacak koltuğa da Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in getirileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ama en sürpriz isim onun yerine kimin getirileceğinde... Sıkı durun, bu isim 24 Haziran seçim sürecinde CHP adayı Muharrem İnce'nin haksız biçimde "Apoletini sökeceğim" diyerek eleştirdiği 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel...

Temel, Kara Kuvvetleri Komutanı yapılarak bir anlamda İnce'ye de cevap verilmiş olacak."
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