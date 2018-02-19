Samanyolu Haber /Gündem / Hulusi Akar ve Yaşar Güler çağrıldıkları mahkeme gelmedi /19 Şubat 2018 12:01

Hulusi Akar ve Yaşar Güler çağrıldıkları mahkeme gelmedi

Genelkurmay çatı davasında müşteki sıfatıyla dinlenmesi beklenen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, duruşmaya katılmamak için mazeret dilekçesi gönderdi.

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Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili 221 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı. Eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak da müşteki sıfatıyla duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, müşteki taleplerinin alınmasına geçilmeden önce mahkemeye gelen dilekçeleri okudu. Dik, müşteki sıfatıyla bugün dinlenilmesi beklenen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın operasyon nedeniyle duruşmaya katılamayacağına ilişkin dilekçe sunduğunu söyledi.

Dik, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Akyüz'ün de duruşmaya katılamayacaklarına ve katılma talebine ilişkin dilekçe gönderdiğini kaydetti.

 
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