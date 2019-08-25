Samanyolu Haber /Gündem / Hulusi Akar, kendisine "Komutanım" diye hitap edilmesini istiyor /25 Ağustos 2019 11:24

Hulusi Akar, kendisine "Komutanım" diye hitap edilmesini istiyor

Eski Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a, yakın çalışma arkadaşları olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin yanı sıra tüm bakanlık personelinin "komutanım" diye hitap etmesi dikkati çekiyor.

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın tüm bakanlık personelinin kendisine "Komutanım" diye hitap etmesini istediği iddia edildi.

Gazete Duvar'da  yer alan bilgilere göre, eski Genelkurmay Başkanı ve Millî  Savunma Bakanı Hulusi Akar’a, yakın çalışma arkadaşları olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesinin yanı sıra tüm bakanlık personelinin "komutanım" diye hitap etmesi dikkati çekiyor. 

HULUSİ AKAR'IN TERCİH BÖYLE!

Ankara kulislerinde bunun bizzat Akar’ın tercihi olduğu konuşuluyor. 

Akar, mayıs ayında yapılan Anadolu Ankası-2019 ve Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda yakasında MSB logosu bulunan lacivert montuyla görüntülenmişti. 

Bakan Akar sınır birlikleri denetlemelerinde de aynı montu giydi.
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