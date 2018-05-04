Samanyolu Haber /Politika / Hulusi Akar, Abdullah Gül görüşmesinde neler yaşandı? /04 Mayıs 2018 12:08

Hulusi Akar, Abdullah Gül görüşmesinde neler yaşandı?

Abdullah Gül’ün eniştesi ve eski AKP İzmir Milletvekili Mehmet Tekelioğlu, kendi adını taşıyan kişisel internet sitesinden Hulusi Akar ve İbrahim Kalın’ın, Gül’e adaylık ziyaretini yazdı.

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Yazısında dikkat çeken ifadeler kullanan Tekelioğlu, “İbrahim Kalın ile Hulusi Akar’ın ve daha başkalarının Abdullah Beyi ziyaretleriyle bu anket sonuçlarını ilişkilendirenler var ama dayanakları nedir, bilmiyorum. Abdullah Beyin yakın çevresinden sızan bilgiler Kalın ve Akar’ın üç saate yakın Abdullah Beyi dinlemek zorunda kaldıkları şeklinde” diye yazdı.

Gül’ün “çatı aday olma arzusunun” hiç olmadığını dile getiren Tekelioğlu, “Kamuoyundaki toplumsal mutabakat realize edilebilseydi, yüz bin imza ile bağımsız aday olacaktı, bunun çatı adaylıktan önemli bir farkı olduğunun ısrarla vurgulandığını biliyoruz” dedi.

''Peki, ne oldu da adaylık gerçekleşmedi” diye soran Tekelioğlu yazısında Meral Akşener’in çatı aday konusunda fikir değiştirdiğini iddia etti ve “Daha bir ay öncesine kadar farklı düşünen Meral Akşener niçin fikir değiştirdi? Bu konuyu Meral Akşener’in en yakınındaki isimlerden Lütfü Türkkan bile anlayamamış diyorlar, ben nasıl anlayayım…” ifadelerini kullandı.
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