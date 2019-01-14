Hükümetten Trump'a ilk ciddi tepki: Twitter üzerinden mi konuşacağız?

Çavuşoğlu konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'a, "Stratejik ortaklar Twitter, sosyal medya üzerinden konuşmaz" dedi.



Çavuşoğlu'nun şöyle dedi:



Stratejik ortaklar Twitter, sosyal medya üzerinden konuşmaz. Sayın Trump cumhurbaşkanımızı iki defa arayarak Suriye’den çekilmek istediklerini söylediler. Daha iki gün önce Pompeo ile görüştük. Bolton ziyareti ortada. Bize verilen belgeye karşı bizim de cevabımızı ABD’ye gönderiyoruz.







30 km gibi bir güvenli bölgenin, bununla ilgili ABD’den bir teklif gelmedi ama bu ABD’nin de fikri değil. Bu sayın Cumhurbaşkanımızın tüm Avrupalılara teklifidir, Ruslar da dahil. Her görüşmede gündeme getirdik. Obama yönetimi bunu gerçekçi bulmuyordu. Bahanelerle bu fikrimizi desteklemediler. Şimdi Türkiye’nin kararlılığını gördükten sonra bu fikri ortaya attılar.





Bizim derdimiz nedir? Suriye’yi bölmek isteyen terör örgütü var. biz bu terör örgütünü hedef alıyoruz. Özellikle cumhurbaşkanımızın defalarca Trump’a, Kürtlerle, YPG hatta SDG… Biz Kürtlerin düşmanı değiliz, Kürtleri en çok savunan ülke biz olmuşuzdur. Kürt kardeşlerimizin haklarını her zaman savunmaya devam edeceğiz.





Trump’ın içinde bulunduğu zorluğu biliyoruz. Üzerinde baskı var. Güvenlikle ilgili birimleri ABD’nin çekilmemesi için baskı yapıyor. Son tweeetin iç politika konusu olduğunu biliyoruz. Müttefikler Twitter, sosyal medya üzerinden görüşmez. Kullandığı tehdit diline gelince, biz hiçbir tehditten korkmayacağımızı ve pabuç bırakmayacağımızı defalarca söyledik, geçmişte de söyledik. Türkiye’yi ekonomik olarak tehdit ederek bir yere varılamaz.





Biz ne olursa olsun, zorluklar ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti olarak bertaraf etmek için ne gerekiyorsa onu yaparız. Bir tarafta ekonomik zorluklar, diğer taraftan terör tehdidi. Bu millet der ki, ben aç kalırım, Çanakkale’de Kurtuluş Savaşı’nda olduğum gibi boyun eğmem der ve bu millet devlet olarak ne gerekiyorsa biz onu yaparız. Baskı altında Trump’ın açıklamalarını ve kullandığı dili doğru bulmuyoruz.