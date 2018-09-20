Hükümetten şaka gibi dolar tahmini

'Orta Vadeli Program'ın (OVP) adı değişti ve 'Yeni Ekonomi Programı' oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Program'da 2019 büyüme tahminini yüzde 2,3, enflasyon hedefini ise yüzde 15,9 olarak açıkladı. Ancak her hangi bir dolar tahmini açıklamadı. Programın en fazla eleştirilen yanı da bu oldu. Oysa programda Damat Albayrak'ın

açıkladığı Milli Gelir Tablosu için bir tahmin yapılmış. Program açıklandığı anda bile doların kuru 6.1 den 6.2 ye çıkarken Hükümet şaka gibi bir tahminde bulunuyor. Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan milli gelir tablosuna göre hükümet doların 2019 yılında 5.60TL, 2020 yılında 6.00 TL, 2021 yılında ise 6.21 TL olması bekleniyor.





İşte Albayrak konuşmasını tamamladığı andaki canlı dolar kuru...



