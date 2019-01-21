Samanyolu Haber /Gündem / Hükümetten, kamu ihalesi alanları kurtaracak kritik düzenleme /21 Ocak 2019 11:45

Hükümetten, kamu ihalesi alanları kurtaracak kritik düzenleme

Döviz kurlarındaki hareketlilik kamuya iş yapan firmaları da zora sokunca çok kritik bir düzenlemeye gidildi

SHABER3.COM

Dövizdeki yükselişten kaynaklı maliyetleri artan firmalara 60 günlük süre tanındı. Bu süre zarfında yazılı olarak başvuru yapan yükleniciler kazandıkları ihaleleri hiçbir cezai yaptırım olmadan feshedip devredebilecek.

Havuz medyasında yer alan haberde Hazine ve Maliye Bakanlığı döviz kurlarındaki yükselişin etkilediği firmaları kurtarmak için harekete geçti. 31 Ağustos 2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre ihalesi yapılan sözleşmelerin, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesinden ötürü feshedilip tasfiye ve devredilebilmesinin önü açıldı.

Söz konusu dönemlerde girdiği kamu ihalesini kazanan firmalar için 60 günlük süre bugün itibariyle başladı. Yükleniciler Kamu İhale Kurumu'na başvuru yapabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da incelenecek başvurular idarenin de onay vermesi halinde feshedilip tasfiye edilebilecek veya devredilecek.

Bakanlığın özel bir durumdan kaynaklığı sunduğu istisna kapsamında devri planlanan işlerde ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak olup devirden veya fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmayacak.


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