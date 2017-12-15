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Hükümetten bedelli askerlik açıklaması
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Hükümetten bedelli askerlik açıklaması
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15 Aralık 2017 00:42
Hükümetten bedelli askerlik açıklaması
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM'de milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Canikli, bedelli askerlik konusunda, "Gündemimizde bedelli askerlik konusu yok. Öngörülebilir zaman dilimi içinde, içinde bulunduğumuz an ve zaman itibariyle böyle bir düşüncemiz yok" dedi
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