Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Hükümetin yurtdışına para çıkışını durduracağı şüphesi var' /22 Mayıs 2018 21:57

'Hükümetin yurtdışına para çıkışını durduracağı şüphesi var'

Renaissance Capital, Türkiye'nin sermaye kontrollerine gideceğine ilişkin endişelerin artmakta olduğunu kaydetti.

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Renaissance Capital baş ekonomisti Charles Robertson, müşteriler için hazırladığı notta, "Türkiye'nin piyasanın bu kadar kontrolden çıkmasına izin vermesini beklemiyorum" dedi.

Robertson, "Türkiye'nin sermaye kontrolleri uygulayarak her iki ayağına da kurşun sıkabileceğine ilişkin artan endişeler var" dedi.

Robertson, sermaye kontrolleri ihtimalinin düşük olduğunu, zira Türkiye'nin cari işlemler açığının ülkenin dış finansmanı caydırmaya değil bunu çekmeye ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini, ancak bunun imkansız olmadığını belirtti.

Robertson, "Türkiye'nin faizi 300-500 baz puan artırması gerektiği yönünde görüş birliği var, ancak bunu yapacağına dair bir kesinlik yok, bu durum Türk Lirası'nın düşüşünü hızlandırıyor" dedi.

Robertson, RenCap'ın uzun vadeli reel efektif Döviz kuru modellerine göre, Türk Lirası'nın şimdilerde, Kolombiya pesosundan sonra en ucuz para olduğunu sözlerine ekledi.

Robertson, kısa vadede, liradaki düşüşün banka kredilerini, yatırımları ve tüketimi olumsuz etkileyeceğini ve GSYH büyümesini, iyi senaryoya göre, yüzde 2-3'e düşüreceğini ifade etti.

Robertson, firmaların Türk Lirası'nın çok daha güçlü olduğu dönemde aldıkaları kredileri yenilemekte güçlük çekmeleri ile birlikte, şirket temerrütlerinin olabileceğine dikkat çekti.

Robertson, "Hükümetin destek sağlayacağını varsayıyoruz" dedi

Roberson, "Uzun vadede, piyasalar Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu verecek, zira zayıf para birimi ekonomiyi borçlanmaya bağlı tüketimden ihracata dayalı büyümeye değiştirecek" şeklinde görüş bildirdi.

Bloomberg
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