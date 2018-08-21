Samanyolu Haber /Gündem / Hükümet,Trump'a mesaj vermek için ABD gazetelerini kullanıyor /21 Ağustos 2018 07:18

Hükümet,Trump'a mesaj vermek için ABD gazetelerini kullanıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, USA Today gazetesi için kaleme aldığı yazıda, ABD'nin iç politika gerekçeleriyle Türkiye'ye getirdiği ilave gümrük vergilerini eleştirdi. Çavuşoğlu "Trump vergileri yükseltmek yerine diplomasiyi denemelidir" değerlendirmesini yaptı.

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ABD Başkanı Trump'ın NATO ülkelerinin savunma bütçelerini artırmasını istemekte haklı olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Fakat Türkiye'yi hedef alan yaptırımlar ve daha fazla yaptırım uygulayacağı yönündeki tehditler, halihazırda diğer birçok NATO müttefikinin önünde olan bir ülkeyi yabancılaştırıyor." sözlerini kaydetti. Çavuşoğlu, “Biz aynı zamanda en eski ve coğrafi olarak en stratejik konumdaki NATO müttefikiyiz ve en güçlü ikinci orduyla güney kanadının muhafızlığı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin NATO hedefleri
Türkiye'nin müttefik olmaya devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, yazısında şu sözlere yer verdi:

"2006 yılında NATO, üye ülkelerin gayrisafi milli hasılalarının yüzde 2'sini savunmaya harcamalarını resmi olarak hedefledi. Bu hedefe yönelik adımları ne yazık ki sadece bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda ülke attı. Türkiye ise, bu hedef 2024 yılında ulaşmayı hedefledi ve bizim askeri harcamalarımız halihazırda NATO ilkeleri olan yüzde 20'nin üzerinde. Biz aynı zamanda en eski ve coğrafi olarak en stratejik konumdaki NATO müttefikiyiz ve en güçlü ikinci orduyla güney kanadının muhafızlığı yapıyoruz."

Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, küresel tehditlere karşı ilişkilerin güçlenmesi gerekirken zayıfladığını belirtti.

Çavuşoğlu, IŞİD'e karşı önemli bir aşama katedildiğini belirterek, bu tehlikenin sürdüğünü vurguladı.

“Trump, diplomasiyi denemelidir”
Türk güvenlik güçlerinin Suriye'den Avrupa'ya Türkiye üzerinden geçmeye çalışan teröristleri yakalamak için önemli bir mücadele yürüttüğünü belirttiği yazısında Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Trump vergileri yükseltmek yerine diplomasiyi denemelidir. Türkiye, DEAŞ'a karşı ön saflarda savaşan Amerikalı askerlerin bulunduğu İncirlik Üssü'ne ev sahipliği yapmaktadır. Bunun sahadaki karşılığı çok kritiktir. Müttefik güçlere, bölgedeki diğer üslere göre saatler kazandıracak bir öneme sahiptir ve DEAŞ'a karşı mücadele çok önemli bir fark yaratacak etki yapmıştır."

Trump yönetiminin Türkiye'ye yönelik çelik ve alüminyuma getirdiği ek gümrük vergilerinin Avrupa ve ABD'de de eleştirildiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, bu yaptırımların Türkiye ekonomisine etki etmeyi amaçladığını belirtti. Çavuşoğlu ayrıca bu vergilerin ABD-Avrupa ticari çıkarlarını da olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

ABD Ticaret Odasının da Trump yönetimine tepki gösterdiğine dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, 'bu sorumsuzluğun sona ermesi gerektiğini' vurguladı.

Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye'nin birçok önemli konuda farklı düşündüğünü, fakat aynı zamanda çok sayıda stratejik konuda da müttefik olduğuna dikkat çekerek, "Herkesin iyiliği için aramızdaki anlaşmazlıkları diplomasi ile ele almalıyız" değerlendirmesini yaptı.
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