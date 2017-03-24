Hükümet YGS ile ilgili hem umut verdi hem topu taca attı

Bakan Yılmaz, gazetecilerin, YGS'ye geç kaldıkları için giremeyen öğrencilerle ilgili sorusu üzerine, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) rapor hazırladığını söyledi.







Çalışmanın sürdüğünü ifade eden Yılmaz, "KDK'nın raporu henüz çıkmadı, inceleme yapacak. İnceme yaptıktan sonra KDK tarafından verilen raporların, hükümlerin, diğer kamu kuruluşları tarafından uygulanması lazım. Bakalım bir raporunu versin. Raporunu verdikten sonra da yeniden bir değerlendirme yapılabilir. 'KDK raporu bir çözüm olacaktır' diye düşünüyorum.





KDK çok saygın bir kurum. Çok değerli hukukçular var. Başkanı ve üyeleri, her birisine sonsuz güveniyoruz. Onların vereceği karar, bu konudaki sorunu herkesin kabul edebileceği bir noktada çözüme kavuşturacaktır. Önce rapora bakalım. Çünkü bir sınav yapıldı, 'yeni bir sınav yap' denildiğinde acaba önde, arkada sıralama önemli biliyorsunuz. KDK raporunu beklemek lazım." değerlendirmesinde bulundu.